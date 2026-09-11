Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobierno de México en plan grande para Tamaulipas

Como estaba previsto, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, llegó al Polyforum del Parque Bicentenario de la capital de Tamaulipas a la una de la tarde para cumplir su compromiso con las fuerzas vivas de esta entidad, a quienes hablaría sobre su segundo año como titular del Poder Ejecutivo Federal, tras haber cumplido el primero de septiembre con la presentación del documento que contiene las actividades realizadas en el último año de la administración.

La espera fue larga para miles de personas que llegaron mucho antes al punto de encuentro con la presidenta de la República; sin embargo, a juzgar por los comentarios de quienes asistieron y arribaron de todos los municipios de la entidad, valió la pena porque, de viva voz de quien ha respaldado con recursos a las diferentes regiones para que repunten en su desarrollo, quedó bien claro que su política de trabajo está orientada cien por ciento al pueblo.

Tras comentar que el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, recupera el corazón de su gente, hizo un recuento de los beneficios que el Gobierno de la Cuarta Transformación ha generado, como la entrega a más de un millón de personas de apoyos mediante programas de bienestar, con una inversión de casi 24 mil millones de pesos, además de un programa millonario para apalancar proyectos prioritarios requeridos por la población de las diferentes regiones.

Acompañaron a la presidenta de México, además del gobernador Villarreal Anaya, las secretarias de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; de Energía, Luz Elena González Escobar; y la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor. Asimismo, estuvieron presentes los secretarios de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López. En tanto, secretarios, subsecretarios, alcaldes y legisladores federales y locales ocuparon las primeras filas frente al escenario.

Al hacer uso de la palabra para iniciar el acto, el titular del Poder Ejecutivo Estatal dijo que ella cuenta con el respaldo absoluto y la lealtad al movimiento que encabeza y a sus principios, condición que fortalece la idea de trabajar al límite de las capacidades para aportar esfuerzo a la Transformación de México. Acto seguido, le dio, a nombre de las y los tamaulipecos, la bienvenida por enésima ocasión a esta tierra.

Asimismo, le agradeció todos los apoyos destinados a proyectos, obras y programas de bienestar social, seguridad, infraestructura hídrica, comunicaciones, salud, educación y vivienda, sabedor de que detrás de cada acción está la mano firme de la presidenta para respaldar a las familias de esta entidad durante los dos años de su administración.

Posteriormente, Villarreal Anaya subrayó que en Tamaulipas se trabaja de la mano con la presidenta de la República y el Gobierno de México para construir un estado más fuerte, justo y unido, de manera que se fortalece día a día el legado de las grandes transformaciones del país. Señaló que la asistencia de miles de personas al Polyforum es la respuesta de una sociedad orgullosa de la doctora Sheinbaum Pardo por su entrega, congruencia y trabajo realizado, ya que ha rebasado las expectativas de las y los mexicanos.

Al tomar el micrófono para hablar de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de la República hizo un recuento de las grandes transformaciones que ha vivido el país, las cuales comenzaron con la Independencia, continuaron con la Reforma y la Revolución, y ahora se expresan en la determinación de que exista un gobierno diferente, para el pueblo y surgido del pueblo, como ocurrió con las transformaciones anteriores.

Destacó que Tamaulipas también tiene una historia muy importante y que, en diferentes etapas, ha demostrado su capacidad de respuesta para frenar intentos de reconquista. Señaló que las y los tamaulipecos actuaron para consolidar las transformaciones y que hoy lo hacen con un gobierno estatal plenamente identificado con las mayorías sociales.

Expuso que los resultados a favor de las y los mexicanos no son producto de la casualidad, sino de un modelo económico con justicia social y sentido de fraternidad. Al señalar que “por el bien de todos, primero los pobres”, explicó que ello significa no dejar a nadie atrás y actuar con amor al prójimo. Indicó que cuando una persona se queda rezagada no necesariamente es por su culpa, sino porque el sistema no le permitió alcanzar mejores oportunidades. Aunque trabajaba de sol a sol, muchas veces percibía un salario insuficiente para mejorar la economía familiar. Ahora, afirmó, las cosas han cambiado porque se brinda apoyo a la gente para que salga adelante.

Entre las acciones que vienen para Tamaulipas con el respaldo de la Federación se encuentran, de conformidad con el anuncio de la presidenta de México, el tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con Nuevo Laredo; la ampliación del puente internacional en Nuevo Laredo; el corredor carretero del Golfo de México, desde Tampico hasta Reynosa; y la carretera Ciudad Valles-Tampico.

También se contemplan la repavimentación de carreteras; el desarrollo de los puertos de Matamoros y Altamira; un Polo de Bienestar en Altamira; una nueva Central de Ciclo Combinado en esta misma ciudad; y la rehabilitación de la Refinería Francisco I. Madero.

Habrá además 24 Centros Libres para Mujeres; la tecnificación de los distritos de riego; la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria; el desarrollo del programa Vivienda para el Bienestar, con más de 83 mil nuevas casas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos; y la reestructuración de créditos del Infonavit.

La mandataria se dijo orgullosa de la puesta en marcha del nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Ciudad Madero, de una Unidad de Medicina Familiar en proceso en Gustavo Díaz Ordaz y del funcionamiento del nuevo Hospital General de Tampico. Además, anunció que habrá 430 consultorios para atención médica, los cuales contarán con equipamiento y farmacia con 60 medicamentos básicos, como parte de la estrategia para acercar los servicios de salud a la población