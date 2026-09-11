Firman Gobierno de Tamaulipas, municipios y sector gasolinero Acuerdo para la Seguridad Energética y la Simplificación Administrativa del Mercado de los Petrolíferos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Bajo la visión humanista e innovadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Energético en colaboración con la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital establecieron la firma del Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos en el Estado de Tamaulipas.

El acuerdo surge como un instrumento mediante el cual 11 municipios de Tamaulipas y grupos gasolineros con amplia presencia en el estado, darán inicio a mesas de trabajo que permitirán la revisión administrativa para reducir cargas regulatorias, duplicidad de trámites y costos para facilitar y agilizar los procesos relacionados con la instalación y operación de nuevas estaciones de servicio.

En uso de la palabra, el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que este acuerdo se suma en apoyo a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de los Combustibles impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y poder coordinar y colaborar entre los distintos niveles de gobierno, la certeza jurídica y estabilidad en el mercado de los combustibles a través de la sostenibilidad financiera y la simplificación administrativa.

El Secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, destacó este gran avance el cual permitirá avanzar hacia la mejora de los procesos administrativos, como la reducción en los tiempos de atención y evitar la duplicidad de trámites.

En la firma del Acuerdo asistieron el presidente y secretario de la Comisión de Energía del Congreso del Estado, diputado Francisco Adrián Cruz; el diputado Armando Javier Zertuche respectivamente, la Presidenta de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; la Presidenta de San Fernando, Verónica Aguirre; la Presidenta de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza; el Presidente de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y empresarios de los principales grupos gasolineros del estado.