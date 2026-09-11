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Entregó la alcaldesa de Soto la Marina pavimentación de la Calle Matamoros entre “F. de la Garza” y Calle Lateral

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La presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada de funcionarios del Ayuntamiento, miembros del Cabildo y sociedad en general, llevó a cabo el corte del simbólico listón de inauguración de la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Mariano Matamoros, entre Felipe de la Garza y Calle Lateral de la Carretera Nacional.

Dicha vialidad que se encontraba en muy malas condiciones, por lo que ante de su pavimentación, se llevó a cabo la rehabilitación del drenaje sanitario y ahora ya con pavimentó hidráulico se da un paso más en el mejoramiento de las vialidades en el primer cuadro de la población, ya que el Gobierno de Soto la Marina sigue trabajando para mejorar las calles y la calidad de vida de las familias.

¨Por supuesto que hubo palabras de agradecimiento por la realización de la obra, reconociéndole a la presidenta municipal la importancia que su administración ha brindado al tema de las vialidades que han transformado la imagen de la cabecera municipal.

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