Encabezan la Alcaldesa y Director del ITAVU entregan 86 paquetes de materiales para vivienda

La presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez y el Director General del ITAVU, Germán Fernández Guzmán encabezaron la entrega de material para la construcción de manera coordinada con el Sistema DIF, durante un evento que se llevó a cabo en la explanada de la plaza principal la mañana del pasado martes.

Dentro de este Programa Componente Mi Casa con Voluntad y Trabajo “Paquete de Materiales” se beneficiaron 232 familias, a quienes se les hizo entrega de manera física y vales, de dicho apoyo con el que podrán mejorar la casa habitación donde residen.

La Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez agradeció y reconoció el compromiso cumplido del gobernador Américo Villarreal Anaya con las familias más vulnerables de Soto la Marina, puntualizando que han sido 4 ocasiones en las que el ejecutivo estatal a visitado el municipio, con resultados satisfactorios.

En su misma intervención, la presidenta municipal solicitó el apoyo del titular del ITAVU para apoyar a las familias que aún no cuentan con escrituras de su patrimonio, cuya petición tuvo una respuesta positiva inmediata para atender ese importante tema que dará garantía jurídica a las familias.

Por su parte el Director General del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, destacó el trabajo de gestoría de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, poniendo de relieve la instrucción del gobernador del estado de apoyar a las familias con este programa a través del cual se entregan Paquetes de Materiales de construcción.

Al referirse al tema de la escrituración, el titular del ITAVU dijo que las familias que requieren el trámite de escrituración, deben acudir a las oficinas de la Delegación Municipal, para integrando el padrón y darles a conocer cuáles serán los documentos que se van a requerir para el trámite.

Por supuesto que hubo palabras de agradecimiento por parte de los beneficiarios a través de Daniel Méndez Hernández, quien le pidió al Director General del ITAVI, Germán Fernández Guzmán, que le diera las gracias al gobernador Américo Villarreal Anaya por el apoyo entregado.

En el evento también estuvieron presentes el Delegado del ITAVU en el municipio, Xavier Salvador Molina Molina y la Directora del DIF local Imelda Pavón Valdez en representación de la titular de ese Sistema, María Fernanda Jiménez Vázquez.