EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues que será hasta los últimos días de septiembre, cuando se tenga una decisión respecto al registro de los aspirantes a Coordinadores Municipales de la Defensa de la Transformación y Soberanía de Morena…….Es decir hasta a finales del mes es cuando nos vamos a dar una idea de porque lado viene el asunto de los próximos candidatos o candidatas del partido guinda a las 43 alcaldías en Tamaulipas…A nivel local como que algunos aspirantes le han estado bajando a sus decibeles, pues como que están haciendo un stop en su trabajo por territorio…La verdad es que en Morena como lo hacían en el viejo PRI no será con baños de pueblo ni con apoyos a la gente como se va a decidir este asunto…Será el alto mando quien habrá de elegir a los mejores perfiles y finalmente la dirigencia estatal aplicará la decisión, tomando en cuenta la “encuesta” que seguramente le mostrarán al jefe político…Y claro que deberán tener buen historial, ya que se ha dicho hasta el cansancio que habrá un filtro muy serio…Quienes ya han recorrido la geografía marsoteña para darse a conocer ante la gente, lo mejor es que esperen de manera paciente a la gran decisión…Riesgos en el tema de las decisiones siempre los ha habido, pero son cosas que por lo general se asumen…Es decir el tema de la candidatura marsoteña de MORENA no se duda que el gobernador va valorar los perfiles junto con MORENA…Tampoco significando esto, que quien resulte afortunado con el boleto ya tenga garantizada o en la bolsa la presidencia municipal…Faltaría ver como y de que manera responde la ciudadanía o en este caso los electores, a la gran decisión que se tome por el lado de Morena…Y también influirá en su momento como se comporte en el territorio quien esté abanderado a la 4T por nuestra alcaldía…Al momento de la decisión final es donde vamos a ser testigos de cuanta lealtad le tienen todos los aspirantes de Morena a su partido…Recuerdo que en tiempos del viejo PRI cuando todas las flechas apuntaban a que LEONEL ARELLANO iba a ser el candidato por segunda ocasión dada la influencia que tenía sobre el núcleo familiar de Don RICARDO ROMERO había una fuerte cargada hacia su proyecto pues se sabía que en Soto la Marina venía la cosa por el lado del PANAL en alianza con el tricolor y que llevaría mano el entonces líder de la Sección 30 del sindicato de maestros, RAFAEL MENDEZ SALAS yerno de don RICARDO quien simpatizaba con el de La Pesca…Pero sorpresa, el candidato resultó ser NEY TAVARES FLORES por decisión del entonces gobernador RODOLFO TORRE CANTÚ quien efectivamente le cumplió al PANAL con la candidatura por Soto la Marina solamente que jugando con un priista como NEY, quien finalmente ganó de calle aquel proceso electoral…Recuerdo que hasta días antes del destape a favor de NEY algunos simpatizantes de LEONEL ARELLANO le decían a NEY con tono paternal y casi de perdonavidas, “ni modo NEY para otra ocasión será lo tuyo, eres muy joven y cuando tengas tu oportunidad ahí vamos a andar contigo, pero por ahora aguántate”…A los pocos días se anunció que el candidato del PANAL-PRI sería NEY y estos mismos que le dijeron que se aguantara andaban marchando a favor del PRD!…En tiempos actuales me comentan que al dirigente del PRI local, JUAN HERRERA MOALERS se le han estado rajando dos o tres elementos que le habían pedido la oportunidad de jugar para la alcaldía por ese partido…Necesita JUAN que cuando le llegue alguna persona a plantearle sus inquietudes de jugar por el partido que les pida seriedad y honestidad para que no lo hagan quedar en vergüenza ante la gente…Y que también él de manera particular busque algún beneficio como por ejemplo que lo incluyan para la primera regiduría…Faltaba más…Al cabo que si va en la primera con unos 250 sufragios que saque de votación le son suficientes para ser regidor por minoría…Porque eso de que el PRI gane la alcaldía ahí si estamos hablando de cosas del otro mundo…Bueno y cambiando de frecuencia que pésimo se ve el gobierno federal de CLAUDIA SHEINBAUM con los criminales recortes al sector salud…En Soto la Marina se están sintiendo a todo lo que da sus asesinas decisiones en ese sentido…Están cerradas ya dos unidades médicas rurales como son los casos de El Porvenir y La Piedra, en donde el personal de enfermería fue dado de baja dentro del sistema federal de salud…De que le sirve a CLAUDIA andar “inaugurando” hospitales si los va a tener sin personal y sin medicamentos…Una pena que en hospitales como el IMSS Bienestar de Soto la Marina tenga el personal que andar organizando rifas para reunir fondos económicos que les permitan comprar aparatos que es obligación del gobierno federal hacerlo…Ya la realidad es que la presidenta ha perdido la noción de la realidad o la están engañando y hacen de cuenta que están viviendo dentro de un mundo alterno o de una dimensión ajena…La estamos perdiendo…Igual de cierto es que ALFREDO VARGAS tiene importante presencia dentro de la comunidad marsoteña, pues a través de su Fundación Qishle le ha estado resolviendo delicados y costosos temas de salud a muchísimas familias de Soto la Marina…A la par de estas nobles acciones ALFREDO en lo político ha estado fortaleciendo su influencia en su calidad de Coordinador de Movimiento Ciudadano en nuestro municipio…No estoy adelantando que ALFREDO vaya a ser en su momento el candidato a la alcaldía el próximo año por parte de MC pero todo apunta a que sí…El Prof. PEDRO CABRERA TAVARES asumió la Dirección de Educación dentro del Ayuntamiento de Soto la Marina…Entró en lugar de RAFITA LOZANO quien dejó este cargo, para ser Director del Telebachillerato del Poblado Tampiquito… PEDRITO seguirá fungiendo como Cronista del municipio y es que ambas responsabilidades no chocan para nada…Tanto PEDRO como RAFITA son políticos jóvenes y con buen futuro si es que se les dan las oportunidades que les permitan abrirse camino dentro de los tenebrosos caminos de la grilla municipal…De hecho son ambos de los cuadros que más han despuntado dentro del equipo de trabajo de la alcaldesa GLYNNIS quien la mayor parte de los jóvenes a los que les dio la oportunidad la verdad es que no han dado el ancho ni en lo político ni en lo administrativo…A lo mejor es porque a la mayor parte de la muchachada que trabaja en la alcaldía la campaña anterior les pasó de noche y ni cuenta se dieron, lo que costó el triunfo en cuanto a esfuerzo y sudor además de las calumnias contra las que tuvo GLYNNIS en su momento que luchar…Pues el estimado amigo RENE RAMIREZ simpatiza con las intenciones de JORGE LUIS GUAJARDO por hacerse en su momento de la candidatura municipal de MORENA…Hacía tiempo que no escuchábamos una postura política pública y tan firme por parte de RENE, lo que nos lleva a la conclusión de que lo hace fuera de todo interés personal y lo guía el aprecio, la confianza y el conocimiento y la cercanía personal que tiene con el buen JORGE…Por otro lado, me dicen que HUGO ARELLANO VILLARREAL quiere ser candidato a una diputación por el lado del PRI…Bueno, que podemos decir de HUGO que la comunidad de Soto la Marina no lo sepa ya…Con el pie derecho ha entrado el Prof. VICTOR MANUEL TORRES ARELLANO a su nueva etapa como Director de la Escuela Secundaria Técnica 12 de Soto la Marina…Digo esto porque ha recibido el respaldo incondicional de la planta laboral como de los padres y madres de familia de los alumnos del plantel ahora a su cargo…Muchos años fue subdirector, pero ahora ya asumió la dirección con todo el mérito, la capacidad y los conocimientos necesarios que le permitirán desarrollar de la mejor manera su delicado compromiso…Esto se los puedo firmar…En otro orden de cosas ahora que estamos inmersos en la celebración del 276 aniversario de la fundación de Soto la Marina cada que paso ya sea en mi carro o bien caminando por la Calle “Felipe de la Garza” esquina con “Manuel Acuña” de la zona centro y veo el local en donde estuvo muchos años instalado el Cine Reforma de don TELLO ROMERO no puedo impedir que de mi alma salga un profundo suspiro que es resultado de recuerdos preciados que me asaltan de cuando íbamos de niños a disfrutar de las inolvidables funciones de películas, los marsoteños de los sesentas y de hasta finales de los ochentas…Por siempre Don TELLO ROMERO tiene que ser considerado un ícono de nuestro pueblo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…