Desarrolla UPRR competencias profesionales en su comunidad estudiantil 

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) fortalece la formación práctica de su comunidad estudiantil mediante ejercicios académicos que permiten aplicar los conocimientos adquiridos durante su preparación profesional.

Héctor Díez Rodríguez, rector de la universidad, informó en dicho sentido que las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial presentaron 8 proyectos, especializados en distintas áreas y enfocados en proponer diversos usos y aplicaciones para los laboratorios de la carrera, demostrando conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas durante este primer ciclo de formación.

Explicó que estas actividades son un espacio para que las y los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas y los lleven a propuestas concretas, fortaleciendo competencias como el análisis, la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación de resultados.

Refirió que, en especial, esta actividad tiene como propósito contribuir al desarrollo de las competencias correspondientes al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) en Procesos Productivos, fortaleciendo la preparación de las y los estudiantes para enfrentar los retos propios de su área profesional.

“Cada proyecto representa una oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen soluciones, trabajen en equipo y descubran el potencial de sus propias ideas. En la Universidad buscamos que su formación esté vinculada con la práctica y con las necesidades de su entorno profesional”, resaltó.

Agradeció de manera especial al gobernador Américo Villarreal Anaya por el respaldo que brinda a la educación superior y al desarrollo de las juventudes tamaulipecas, así como al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su compromiso con el fortalecimiento de la formación profesional en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña.