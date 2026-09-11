Conmemoran el CXCVII Aniversario de la Victoria de Tampico en 1829

-Con la representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acudió el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Este 11 de septiembre, se conmemora la Victoria de Tampico de 1829 izando la Bandera Nacional a toda asta, en recuerdo de aquella histórica jornada en la que las fuerzas mexicanas derrotaron a las tropas españolas.

En el marco de la Ceremonia Cívica con motivo del CXCVII Aniversario de la Victoria de Tampico en 1829, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, acudió al puerto en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. También estuvieron presentes la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, así como otras autoridades militares y civiles.

En la explanada del histórico recinto de la Aduana del puerto de Tampico se dieron cita autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno para conmemorar el aniversario de aquella batalla de 1829, considerada un hito en la defensa de la soberanía nacional.

Hernández Rodríguez destacó la importancia de continuar fortaleciendo el amor y el respeto por los símbolos patrios, así como el sentido de pertenencia e identidad nacional.

En este sentido, puso como ejemplo la labor constante que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya a través de la ceremonia semanal de Honores a la Bandera, un espacio en el que se busca permanentemente reforzar los valores cívicos, el civismo, la disciplina y las buenas costumbres entre la ciudadanía, especialmente entre las nuevas generaciones.

Cabe destacar que, en 2011, con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el Congreso de la Unión estableció que el 11 de septiembre de cada año la Bandera deberá izarse, en conmemoración de la victoria de 1829 sobre el ejército español en Tampico, consolidándose de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.