Ciclista tamaulipeca representará a México en Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

-Atzi Paola Reyes Rodríguez fue convocada por la Selección Mexicana de Ciclismo para representar a México en Montreal, Canadá

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- La ciclista tamaulipeca Atzi Paola Reyes Rodríguez fue convocada por la Selección Mexicana de Ciclismo para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que tendrá como sede Montreal, Canadá.

El Director del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que la competencia está programada para realizarse del 20 al 27 de septiembre, con la participación de los mejores exponentes del ciclismo internacional.

“Estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo Atzi Reyes, ella llega a este mundial como una de las ciclistas más destacadas del país, gracias a los resultados y al trabajo que ha desarrollado durante los últimos meses”.

La tamaulipeca forma parte de la delegación mexicana que acudirá a este importante compromiso internacional, donde buscará aportar su mejor desempeño en la competencia de ruta.

Para su participación en el mundial, Atzi Paola cuenta con el respaldo y apoyo del Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

Con esta convocatoria, la ciclista tamaulipeca suma un nuevo capítulo a su trayectoria deportiva y tendrá la oportunidad de competir en uno de los principales escenarios del ciclismo mundial.