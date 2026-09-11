Celebra la UAT en Tampico jornada de divulgación de la ciencia

Organiza en el Campus Sur el Día de la Investigación UAT 2026 con 32 estands interactivos y 160 investigadoras e investigadores para compartir a niños y jóvenes los avances y proyectos que desarrollan en las aulas y laboratorios universitarios

Tampico, Tam.- 11 de septiembre de 2026.- En una jornada caracterizada por la creatividad, la curiosidad y el compromiso social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo, este 11 de septiembre, el Día de la Investigación 2026 en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Tampico, un encuentro diseñado para difundir y poner al alcance de la sociedad el conocimiento que se genera en las aulas y laboratorios universitarios.

Esta actividad responde directamente a la política humanista y de vinculación social que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado, posicionando a la máxima casa de estudios no solo como un centro de formación académica, sino como el principal motor de transformación social, pensamiento crítico y democratización de la ciencia en la entidad, orientando sus esfuerzos a despertar el interés científico en las nuevas generaciones.

La jornada reunió a 160 investigadoras e investigadores de las distintas dependencias académicas de la zona sur, quienes, mediante 32 estands interactivos, experimentos y dinámicas de divulgación compartieron los avances y proyectos que se desarrollan en las aulas y laboratorios universitarios.

Durante el acto inaugural, la directora de Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Dora María Lladó Lárraga, señaló que el liderazgo del rector Dámaso Anaya ha sido determinante para impulsar espacios donde el saber sea un bien común de acceso universal, motivando a la juventud a sumarse al desarrollo científico del estado.

Subrayó, además, que este encuentro acerca la ciencia de forma lúdica y accesible a las y los estudiantes, invitándolos a descubrir su vocación e integrarse al relevo generacional en la investigación.

A este espacio de vinculación asistieron jóvenes pertenecientes a diversas instituciones de educación media superior y superior de la región, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar de manera directa con la comunidad académica, resolver inquietudes sobre el quehacer científico y vivenciar la investigación como una herramienta clave para la equidad y el progreso regional.

El evento de apertura contó con la presencia de directoras y directores de las facultades del Campus Sur, autoridades de la Secretaría de Investigación y Posgrado, así como directivos de instituciones educativas invitadas.

Tras el arranque de las actividades en el sur del estado, la UAT continuará con esta gira del conocimiento el próximo 25 de septiembre, en el Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria, con equipos de investigación de los campus Centro y Norte.