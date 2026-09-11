Capacita UTTN personal docente y administrativo en temas de igualdad e inclusión

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal docente y administrativo de la institución, con el propósito de continuar el fortalecimiento de la comunidad universitaria basado en el respeto, la igualdad y la inclusión.

El Rector de la Universidad, Tadeo Luebbert Iberri, informó que esta actividad fue coordinada por personal del área de Recursos Humanos, en coordinación con el Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, como parte de las acciones encaminadas a promover ambientes laborales y educativos respetuosos, incluyentes y libres de discriminación.

Indicó que se impartió la plática “Igualdad de Género”, en la que se abordó la importancia de fomentar condiciones de igualdad de oportunidades, trato digno y respeto entre mujeres y hombres, así como difundir prácticas que contribuyan a una cultura institucional basada en la equidad.

Mencionó que personal docente participó en la plática “Respeto a los Derechos Humanos”, enfocada en sensibilizar sobre la importancia de conocer, promover y garantizar los derechos fundamentales dentro del entorno educativo, destacando el papel que desempeñan las y los docentes en la construcción de espacios seguros, respetuosos e incluyentes.

Destacó que este tipo de actividades refrendan el compromiso de la UTTN con la capacitación y sensibilización permanente de su personal, impulsando una cultura universitaria en la que prevalezcan la equidad, la inclusión, el respeto y la protección de los derechos humanos.

Agradeció la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para la realización de esta actividad y subrayó la relevancia de estas acciones, que se desarrollan en concordancia con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.