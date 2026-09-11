Brinda STPS capacitación técnica para mejorar calidad y seguridad de trabajadores y usuarios del sector productivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las competencias técnicas de trabajadores y usuarios, se llevó a cabo el taller de capacitación “OATEY – Cementos de Calidad”, enfocado en la correcta selección, preparación y aplicación de cementos solventes para instalaciones de tubería, en atención a las necesidades del sector productivo y bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se impulsan acciones de capacitación que contribuyen a mejorar los conocimientos y habilidades de las personas trabajadoras, favoreciendo prácticas adecuadas que permitan desarrollar instalaciones más seguras, resistentes y duraderas.

El taller permitió abordar aspectos técnicos relacionados con los diferentes tipos de tubería y las características de los productos utilizados en cada instalación, además de proporcionar recomendaciones prácticas para prevenir uniones deficientes, fugas, daños en materiales y fallas prematuras.

La actividad se realizó en las instalaciones de SUTSPET, con una duración de dos horas y una participación de 80 personas. La capacitación estuvo dirigida a personal de diferentes empresas, usuarios y público en general.

La exposición estuvo a cargo de Irasema Vázquez Zambrano, mientras que la organización correspondió a la dirección de Capacitación y Productividad, a cargo de Luis Roberto Cerda Govea.

Con estas acciones, la STPS Tamaulipas fortalece la capacitación como una herramienta para elevar la productividad, mejorar las condiciones de trabajo y promover conocimientos que se traduzcan en mayor calidad y seguridad, como parte de la política del Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.