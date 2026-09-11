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Atienden PC y Grupo ”Gladiadores” incendio en el “Cerro Gordo” del Ejido La Peña

8 horas ago
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A primera hora este pasado jueves personal de Protección Civil Soto la Marina y Brigada Gladiadores de CONAFOR, se trasladaron hacia Ejido La Peña, para atender un incendio forestal en el “Cerro Gordo”, que presuntamente inició por un rayo que cayó sobre esa zona la tarde noche del miércoles.

Los trabajos para contener el avance del incendio forestal no pudieron iniciarse el miércoles, debido a que el Grupo “Gladiadores” estaba apoyando en sofocar otro siniestro en la Sierra de Tamaulipas dentro del municipio de Casas, además de que como estaba por caer la noche cuando se avisó sobre el caso, era prácticamente imposible poder llegar a donde se estaba quemando.

Se dio a conocer que desde la mañana del jueves ya se estaban realizando monitoreos y protocolos pertinentes para combatir incendio, atendiendo de manera precisa las instrucciones precisas giradas por la alcaldesa, Glynnis Jiménez, quien ha estado en todo momento pendiente e informada, brindando todo lo necesario para que se atienda dicho incendio forestal.

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