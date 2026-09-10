Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum a la UAT durante su visita a Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tam.- 10 de septiembre de 2026.- Durante su visita a la capital del estado para el evento “Honestidad y resultados Tamaulipas”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, protagonizó un cálido encuentro con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el que el rector, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó a estudiantes y docentes de las distintas dependencias académicas, quienes mostraron su entusiasmo y respaldo a la mandataria federal.

El momento de mayor distinción para la institución ocurrió al concluir el protocolo oficial, cuando la Dra. Claudia Sheinbaum regresó, de manera exclusiva al estrado para expresar un reconocimiento directo a la comunidad universitaria:

“Quiero darles un saludo especial a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que siempre me reciben con mucho cariño, felicidades también a los maestros y las maestras. Gracias”.

En este marco de cercanía institucional y hacia el cierre de la visita, el rector sostuvo un cordial saludo con la titular del Ejecutivo Federal, en el que refrendó el compromiso de la UAT de continuar fortaleciendo la calidad académica, la innovación educativa y la vinculación con los grandes proyectos nacionales en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

Es de destacar que, desde su arribo a las afueras del recinto, las y los universitarios se hicieron presentes para darle la bienvenida a la capital tamaulipeca, mismos con quienes, tras emitir su mensaje al término del evento, la mandataria nacional convivió de cerca y se tomó fotografías con alumnas, alumnos y profesores de la UAT.

Este emotivo encuentro reafirma el profundo vínculo de respeto y colaboración entre el Gobierno de México y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, destacando el entusiasmo y la participación de una comunidad universitaria consolidada como pilar fundamental en la transformación educativa y social del país.