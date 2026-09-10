Mantiene Tamaulipas acciones de conservación de tortuga lora durante la recta final de la temporada

Refuerzan el monitoreo, la vigilancia y la protección de nidos y crías para favorecer la recuperación de esta especie emblemática

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2026.- En la recta final de la temporada de arribo de la tortuga lora (Lepidochelys kempii) a las costas de Tamaulipas, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas mantiene los trabajos de monitoreo, vigilancia y protección de esta especie, considerada prioritaria para la conservación de los ecosistemas marinos.

A través de la Dirección de Conservación de Especies y Ecosistemas, personal técnico especializado continúa realizando recorridos en las zonas de anidación para detectar nidos, dar seguimiento a las eclosiones y acompañar el proceso de liberación de las crías.

Estas acciones permiten brindar atención adecuada durante cada etapa del proceso, desde la protección de los nidos hasta el momento en que las pequeñas tortugas son trasladadas para su liberación y emprenden su camino hacia el mar.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis García, destacó la importancia de mantener el trabajo permanente del personal especializado para fortalecer las acciones de conservación y protección de la fauna silvestre.

Bajo el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas mantiene una política de protección de sus recursos naturales y de fortalecimiento de las acciones encaminadas a preservar la biodiversidad.

La temporada de arribo de la tortuga lora se encuentra en su etapa final; sin embargo, el trabajo de conservación continúa, con la participación de técnicos y especialistas comprometidos con la protección de esta especie.}

Cada nido protegido y cada cría liberada representan una nueva oportunidad para la conservación de la tortuga lora y de los ecosistemas de Tamaulipas.