La honestidad da resultados, destaca Olga Sosa acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas

Por segundo año consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, rinde cuentas a las y los tamaulipecos sobre las acciones del Gobierno de México en la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, refrendó su respaldo absoluto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que cuando se gobierna con honestidad se generan grandes resultados.

Al acudir al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, Olga Sosa destacó la entrega y construcción de viviendas del Infonavit, Fovissste y Conavi; así como la construcción de la segunda línea del acueducto en esta Capital; los dos hospitales en la zona sur, los apoyos sociales y las becas para los jóvenes.

Sheinbaum bue recibida por miles de personas en el Polyforum de Ciudad Victoria y acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

En su mensaje la presidenta destacó la colaboración con el gobierno de Américo Villarreal Anaya y señaló que el amor al pueblo se traduce en políticas públicas como los programas sociales que benefician miles de tamaulipecos.

Al hacer un recuento de las obras y acciones Claudia Sheinbaum destacó las pensiones para 418 mil 112 adultos mayores de 65 años; 105 mil 488 apoyos bienestar para mujeres; apoyo a 46 mil 626 personas con discapacidad; salario para 20 mil 783 jóvenes.

Además, 103 mil 332 jóvenes de preparatoria tienen beca Benito Juárez; 56 mil 644 pequeños productores rurales reciben apoyos. En materia de infraestructura destacó el tren de pasajeros, la ampliación de un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo; el inicio en octubre del Corredor del Golfo de México y la ampliación de la carretera Valles-Tampico; así como la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, la segunda línea del acueducto en Victoria; la construcción de 83 mil viviendas del bienestar; dos hospitales nuevos y la rehabilitación de dos mas.

Por su parte el Gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a la presidenta por todo el apoyo brindado a Tamaulipas, mismo que, aseguró, se traduce en mejores niveles de bienestar.

“Aquí en Tamaulipas, presidenta, atendemos su llamado a la unidad; reconocemos las virtudes del gobierno se territorio y venimos con mucho gusto a reiterar nuestro respaldo absoluto, plena colaboración, lealtad al movimiento y a sus principios”, enfatizó el gobernador