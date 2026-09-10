Fortalece política económica del gobernador Américo Villarreal el desarrollo comercial y el empleo en Tula

-La apertura de Walmart de México y Centroamérica en Tamaulipas representó una inversión de 57 millones de pesos y forma parte del plan de expansión

Tula, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2026.- La apertura de una nueva unidad de Mi Bodega Aurrera en este municipio generó 31 nuevos empleos, lo cual fortalece la actividad comercial y amplía las opciones de compra para las familias, con una inversión de 57 millones de pesos.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que la llegada de nuevos establecimientos confirma la confianza del sector empresarial en las condiciones económicas y las ventajas competitivas de Tamaulipas.

“Cada nueva inversión representa oportunidades de empleo, crecimiento para las comunidades y mayor bienestar para las familias. Desde la Secretaría de Economía seguiremos acompañando los proyectos que decidan establecerse y crecer en nuestro estado”, afirmó.

Durante el acto inaugural, el director de Economía del Bienestar, Ernesto Guevara, participó en representación de la titular de la Secretaría de Economía y destacó la importancia de continuar impulsando proyectos que fortalezcan el comercio y generen oportunidades en los municipios.

La nueva unidad contempla el plan de expansión de Walmart de México y Centroamérica en Tamaulipas, que prevé una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, la instalación de 29 unidades y la generación de 1,300 empleos directos.

Esta apertura forma parte de la política económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a generar condiciones favorables para la inversión, el desarrollo empresarial y la creación de empleos en las distintas regiones del estado.

La Secretaría de Economía continuará fortaleciendo la vinculación con el sector privado para facilitar la llegada de nuevas inversiones y promover un crecimiento económico que se traduzca en oportunidades y bienestar para las familias tamaulipecas.