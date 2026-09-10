Escolta de bandera de la FEV-UAT destaca en ceremonia del INE en el inicio del Proceso Electoral 2026-2027

Ciudad de México.- 10 de septiembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la escolta de bandera de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV), tuvo una destacada participación en la Ceremonia Cívica del Inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, llevada a cabo en las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México.

El representativo universitario acudió en su calidad de campeón nacional, tras haber obtenido el primer lugar en el Concurso Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra “Altiva y Heroica Tamaulipas”.

Al respecto, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expresó su sincero agradecimiento al INE por la honrosa invitación a tan trascendente acto cívico. Asimismo, refrendó el firme compromiso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas con el fortalecimiento del civismo, la identidad nacional y la promoción de los valores democráticos que consolidan a la sociedad mexicana.

Durante el acto, la escolta de la FEV participó activamente en los honores al lábaro patrio y el izamiento de bandera, colaborando en el protocolo junto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bajo la dirección de la Policía Auxiliar de la Secretaría Ciudadana de la CDMX.

La ceremonia estuvo encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó un reconocimiento especial a la UAT y a sus estudiantes por su desempeño como campeones nacionales en su disciplina, destacando la solemnidad aportada al evento.

Entre las autoridades asistentes se contó con la presencia de la consejera electoral del INE, Frida Denisse Gómez Puga, y de la directora de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la UAT, Ma. Guadalupe Vázquez Salazar; así como consejerías y mandos ejecutivos del INE, representantes de los poderes públicos, mandos de las fuerzas armadas, representaciones partidistas, así como autoridades educativas y de organismos electorales