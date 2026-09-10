Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas en el ánimo presidencial

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves a Tamaulipas y en especial a la capital del Estado, Ciudad Victoria, dejó en claro que seguiremos estando en el ánimo de la Jefa del Ejecutivo Federal, y que nuestra entidad como ella misma lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, tiene todo el apoyo al igual que el Gobernador Américo Villarreal Anaya para cumplirle a la gente, con obras que más se necesitan, así como mejor carreteras y ampliar los programas sociales para el bienestar de las familias.

Ese apoyo quedó refrendado al mismo tiempo que explicó los logros durante su Segundo Año de Gobierno, de los cuales, Tamaulipas ha sido bastante beneficiado, por ejemplo, para la capital tamaulipeca la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, que vendrá a subsanar en gran parte el desabasto del agua potable que en estos momentos estamos enfrentando; otras obras son la red carretera desde el sur hasta el norte del estado, las vías férreas, puertos, como el de Matamoros y lo más importante un programa de vivienda digna para los que más lo necesitan.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, vimos salir muy contenta del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su rendición de cuentas “Honestidad y resultados Tamaulipas”, celebrado en el Polyforum Victoria, a la dinámica senadora Olga Sosa Ruiz y nos dijo, la honestidad da resultados y lo constatamos hoy con nuestra presidenta de México, CSP; refrendando su respaldo absoluto a la Jefa del Ejecutivo Federal, y aseguró que cuando se gobierna con honestidad se generan grandes resultados. Las obras y acciones allí están a la vista de todos en bien de las y los tamaulipecos, agregó.

Sheinbaum Pardo fue bien recibida por miles de personas en el Polyforum de Ciudad Victoria y acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien señaló que el amor al pueblo se traduce en políticas públicas como los programas sociales que benefician a miles de tamaulipecos.

2.- Por cierto, de todas las regiones del estado estuvieron presente en el Polyforum Victoria para estar atentos a lo expuesto del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rindió este jueves al mediodía. La situación que guarda Tamaulipas en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social son temas los que resaltó, además de otros rubros. Incluso vimos gente de otros colores opuestos al guinda que también se dieron cita al evento.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco