Apuesta Tamaulipas por un turismo incluyente, accesible y de calidad: Sectur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2026.- Más de 100 prestadores de servicios turísticos de Tamaulipas se capacitaron vía zoom en el curso “Atención Turística para Personas Mayores”, un paso decisivo para consolidar un turismo incluyente, accesible y de calidad en el estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que la importancia del curso es fortalecer los conocimientos y herramientas esenciales para brindar una atención turística empática, segura y accesible a las personas mayores.

“Parte de la encomienda que tenemos desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya para ofrecer destinos turísticos incluyentes, como Playa Miramar en el Golfo de México, donde se cuenta con anfibios, entre otras opciones más”, explicó.

Por ello, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la dirección general de Profesionalización y Competitividad Turística, en colaboración con la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, unen esfuerzos en pro de un turismo más inclusivo.

Cabe destacar que este curso es válido para horas de refrendo de las NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002.

Finalmente, Hernández Rodríguez reiteró su llamado para aprovechar esta oportunidad y otras oportunidades de capacitación, compartirla con sus equipos de trabajo y demás prestadores de servicios turísticos de sus municipios, en pro de la excelencia en atención turística, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.