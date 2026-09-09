Tamaulipas eleva su conectividad aérea y terrestre para impulsar el turismo: Sectur

-Con más vuelos y mejor infraestructura carretera, la entidad fortalece su competitividad

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- A partir del 14 de noviembre, Tamaulipas contará con una nueva ruta aérea Nuevo Laredo-Tampico-Cancún, con dos frecuencias semanales, los martes y sábados.

El anuncio llega en la antesala de la gran Fiesta de Pueblos Mágicos y representa un paso importante para consolidar al estado como un destino más accesible y competitivo, destacó Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

“Esta conexión facilita los viajes de negocios, impulsa el turismo y fortalece el intercambio comercial entre ciudades estratégicas para el desarrollo de nuestro estado”, agregó.

La nueva ruta se suma a una estrategia más amplia de conectividad. El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de Tamaulipas, liderado por Américo Villarreal Anaya, destinan recursos históricos a la modernización y conservación de la infraestructura vial.

El objetivo es claro, lograr que Tamaulipas esté cada vez mejor conectado, atraiga mayor inversión, reciba más visitantes y genere desarrollo para todas y todos.

En el ámbito aéreo, el estado fortalece su red con rutas operativas hacia Monterrey, Nuevo León, y la conexión Ciudad Victoria–Ciudad de México (AIFA), que reduce significativamente los tiempos de traslado.

En el terreno, destacan obras como la autopista Mante-Ocampo-Tula y otras vialidades estratégicas que mejoran la movilidad interna y ya viene el Corredor Golfo Norte, que contempla conectar Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico.

Tamaulipas cuenta con cinco aeropuertos que consolidan su conectividad: Aeropuerto General Pedro J. Méndez (Ciudad Victoria); Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina (Tampico); Aeropuerto Internacional Lucio Blanco (Reynosa); Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl (Nuevo Laredo) y el Aeropuerto Internacional General Servando Canales (Matamoros).

Con más vuelos, más destinos y una infraestructura carretera en constante mejora, Tamaulipas eleva su competitividad y se posiciona como un estado cada vez más conectado y atractivo para el turismo, los negocios y la inversión, concluyó el titular de Sectur.