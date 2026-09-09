Senadora Olga Sosa participa en el Trion Leadership Forum junto a las principales empresas internacionales del sector energético.

Trion se inscribe en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la soberanía energética

Ciudad de México. – Por invitación de Stephane Drouaud, vicepresidente del proyecto Trion, y de Alfonso Solís, director de Asuntos Corporativos, la senadora de la República por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, participó en la segunda jornada del Trion Leadership Forum, realizado los días 8 y 9 de septiembre en la Ciudad de México.

El encuentro reunió a representantes de 21 empresas internacionales del sector energético y offshore, entre ellas Woodside, SLB, Halliburton, TechnipFMC, Subsea 7, Transocean, Pemex, Tenaris, Allseas y DNV.

Durante su intervención, la legisladora reconoció el proyecto Trion como una de las inversiones energéticas más importantes del mundo y como una oportunidad estratégica para el futuro de México y para Tamaulipas.

Sosa Ruíz destacó que Trion, el primer desarrollo petrolero en aguas ultraprofundas de México, ubicado a 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a 2 mil 500 metros de profundidad en el Cinturón Plegado de Perdido, en el Golfo de México, refleja la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la soberanía energética y generar confianza en México para generar crecimiento y desarrollo con bienestar.

La senadora tamaulipeca Sosa Ruíz recordó que Trion, operado por la australiana Woodside Energy con una participación del 60% por 40% de Pemex, es una de las mayores inversiones en el sector energéticos con más de 10 mil 400 millones de dólares inyectados en el proyecto y actualmente es considerada la tercera mayor inversión del país; a partir de 2028, proyecta alcanzar una producción de hasta cien mil barriles diarios de petróleo a través de su unidad flotante de producción Tláloc.

Sosa Ruíz señaló que esta cifra representará empleos, cadenas productivas, transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico para las regiones involucradas, además de más de 10 mil millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado mexicano a lo largo de la vida del proyecto.

Por último, Sosa Ruíz refrendó, el compromiso del gobierno de Tamaulipas encabezado por Américo Villarreal Anaya, para que, a través de la Secretaría de Energía, se dispongan de las condiciones necesarias para avanzar en el proyecto.

La inversión extranjera representa confianza en México y una visión compartida de largo plazo, “una realidad productiva, tecnológica y social que genere bienestar y nuevas oportunidades para el país y para Tamaulipas”