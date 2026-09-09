POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El milagro de las urnas embarazadas

El tema de las boletas electorales sin dobleces, es sin duda un buen punto de discusión, que logró por estos días un alto resultado mediático, convirtiéndose en un “tip” (o sugerencia), para que en lo sucesivo los que tienen la tarea de adulterar el resultado de una votación, con el procedimiento de “embarazar” las urnas, ahora procederán a cumplir con ese requisito, es decir que no las incorporen “planchadas”. Si en los futuros comicios las boletas aparecen debidamente dobladas, será notorio que les llegó el mensaje, o como dice la voz popular, “les cayó el veinte”.

El día de las votaciones, una vez concluida la jornada electoral, los integrantes de la casilla proceden a contar los votos y sólo una, a veces dos personas, por compañerismo, porque son amigos o compadres, van a entregar la urna con el acta correspondiente al centro de recepción de la autoridad electoral, es una tarea que la mayoría no quiere realizar, luego de haber estado más de 8 horas, sentado frente a una mesa o escritorio, lo que quiere es irse a casa, y no llegar a hacer “fila” para que les reciban la caja que lleva los votos y el acta correspondiente.

De tal manera que a veces el trayecto de llevar la urna a la sede electoral, se da en “soledad” o con algún acompañante, no van todos los integrantes de la casilla, es una tarea que no es apetecible, luego de permanecer atendiendo a los electores y sobre todo atestiguando que las cosas se hagan como debe ser. Son entre 6 y 8 horas, las de esta responsabilidad, recuerde que mientras siga llegando gente a votar la casilla no cierra.

Así las cosas ¿Qué pasa en el trayecto de entrega de la urna ante el INE o el Instituto Electoral del Estado, en el caso de Tamaulipas, el IETÁM ?, eso solo lo saben el portador o portadores de la misma. En ese lapso, pueden hacerse muchas cosas. Se lo dejamos a su imaginación.

Pero la cuestión es que no está contemplado en la ley, que se anulen los votos que provengan de boletas que no presentan dobleces. Y la decisión hasta ahora, ha quedado en manos de los integrantes de la casilla, que deliberan entre ellos, lo cual es lo mismo que un volado con una moneda. Sabemos que en algunos casos dejan fuera esos votos, y en otras son sumados, se ha dejado a su criterio.

Ahora que es tema ampliamente difundido por los medios de comunicación, lo menos que se puede hacer es reglamentarlo, y los prestidigitadores o magos electorales tendrán que sujetarse a lo que disponga la ley o los reglamentos que de ella se deriven. Y esto ¿cambiara en algo las cosas? No, simplemente le aportará un rostro de autenticidad.

AMÉRICO DESARROLLA AGENDA EN MATAMOROS Y BURGOS. – En su periplo por Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo en las últimas días en Matamoros y Burgos, refrendando su decisión de seguir construyendo las mejores condiciones de vida posibles para los tamaulipecos; en el primer caso, acompañado por el alcalde Beto Granados Fávila cubrió una agenda de la que sobresalen los siguientes puntos: la entrega de viviendas y programas sociales del Bienestar y de las cancelaciones de hipotecas, así como la aportación de constancias a beneficiarios del Programa Solución Integral, el cual brinda certeza patrimonial a las familias de esa ciudad fronteriza.

Mientras que en Burgos el gobernador Villarreal dejó constancia de su vocación por el impulso al desarrollo del medio rural, reflejado en la mejora de caminos, dotación de servicios y creación de oportunidades a sus comunidades. Ahí hizo alusión a los programas federales, que tienen un padrón de 2 mil beneficiarios; también se refirió a los paquetes se están impulsando de pavimentación y rehabilitación de vialidades.

Las obras de referencia en uno y otros municipios, son muestra del apoyo del Gobierno de Tamaulipas y de su gestión ante el gobierno federal, para acercar soluciones a las demandas de los habitantes, y en apoyo de los alcaldes de uno y otro municipio.

En Burgos el mandatario estatal acompañó al alcalde Marco Polo Garza Martínez en su segundo informe de gobierno, mientras que en Matamoros donde ya había asistido el lunes de esta semana al informe del alcalde Beto Granados, al día siguiente llevó a cabo una agenda de trabajo que da testimonio de su interés y apoyo a los matamorenses y a su autoridad municipal.

MUNICIPIO ENTREGA KITS ESCOLARES EN EL EJIDO LA PRESA.- Porque también es municipio de Victoria, el ejido La Presa recibió el apoyo institucional en forma de kits escolares durante una visita efectuada por el alcalde Lalo Gattás y la presidenta del DIF municipal, Lucy de Gattás. Entre los apoyos aportados están mochilas y útiles para contribuir en su formación educativa y en la economía familiar.

Esta clase de aportaciones son de gran beneficio para los hogares del área rural, que en esta temporada pasan apuros para responder a los encargos propios del inicio de actividades escolares.

Los donativos de útiles escolares, los hace la institución municipal dentro del programa “Pasos por la Educación”, no es un acto improvisado, sino planeado en apoyo de los estudiantes de nivel básico; un acto que fue motivo de una cálida bienvenida al alcalde y a su esposa por parte de alumnos, maestros y padres de familia reunidos en la escuela secundaria Magdaleno Aguilar.

Nada que ver con los dos lápices por alumno que donó el diputado local de Cd. Madero, Claudio de Leija Hinojosa, y lo hizo en una sola escuela, no en todos los planteles de su distrito el número XX, motivo por el cual le han llovido saludos maternales. Hasta pronto.