Participa SET en Celebración Mundial del Día Internacional de la Alfabetización organizada por la UNESCO

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Septiembre 09 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a la alfabetización en el estado y en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, participa en la Celebración Mundial del 60 Aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, que se efectúa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

A este encuentro internacional asisten especialistas de 32 países y es organizado por la UNESCO y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la presencia de su titular, Mario Delgado Carrillo. Tamaulipas asiste con una delegación del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), presidida por su Directora General, Gloria González González.

Valdez García informó que la delegación tamaulipeca atiende paneles, debates y sesiones de trabajo donde se comparten experiencias y reflexiones sobre el enorme reto que significa la alfabetización y las mejores maneras de impulsarla como una gran herramienta de transformación para alcanzar la inclusión y la justicia en la sociedad mexicana y en el mundo.

“La verdad es que ha sido una gran jornada de actualización; estamos tomando lo mejor de lo que aprendamos aquí para aplicarlo en Tamaulipas, como nos lo ha pedido el gobernador Américo Villarreal”, enfatizó el titular de la SET.

Recalcó que, bajo la visión y el liderazgo del mandatario estatal, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), garantiza la plena cobertura de la enseñanza y trabaja para llegar a la excelencia educativa.

Por su parte, el secretario Mario Delgado Carrillo, destacó que la tasa de analfabetismo continúa reduciéndose en nuestro país, resultado de las exitosas políticas públicas implementadas por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal con el apoyo de los gobiernos estatales, por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, acorde con la visión que se tiene de dignificar la vida de las personas.

Entre las personalidades que participan en este encuentro por la alfabetización se encuentran Lidia Arthur Brito, subdirectora general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la UNESCO, además del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, entre otras autoridades del sector educativo.

Los temas que se abordan en la celebración incluyen: “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, “La alfabetización hacia 2030: del progreso a la transformación”, “Seis décadas de progreso en la alfabetización” y “Revisión en profundidad de la alfabetización, el lenguaje y el multilingüismo”, entre otros.