Inicia la Academia Social de Valores actividades de ciclo escolar 2026-2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Con el propósito de fomentar la sana convivencia comunitaria en zonas vulnerables, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas puso en marcha la Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas del ciclo escolar 2026-2027, teniendo como escenario la Escuela Primaria “Virginia Abigaíl Garza López” de la colonia Primavera de Ciudad Victoria, a la que asistieron autoridades educativas, representantes de diferentes dependencias gubernamentales y la comunidad escolar.

En representación de la titular de SEBIEN, Silvia Casas González, acudió la directora de Inclusión e Igualdad Social, Yenia Samia Ruíz Balboa, quien informó que en cumplimiento de la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, distintas dependencias desarrollarán a lo largo de la semana pláticas, talleres, actividades culturales, deportivas y recreativas, así como un concierto musical didáctico por parte de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Explicó que la finalidad de esta innovadora estrategia es la de colaborar con la tarea de afianzar y contribuir en la restauración del tejido social entre las familias, reforzando valores como la solidaridad, la cooperación, la bondad y la paz, entre otros.

Ruíz Balboa explicó que la comunidad escolar integrada por las niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, tutores y cuidadores estará tomando parte de este trabajo en equipo que promueve el Gobierno de Tamaulipas y que está dirigido a contribuir en la reconstrucción del tejido social, el respeto a los derechos humanos y la paz en Tamaulipas.

Ruíz Balboa resaltó el respaldo de la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, para continuar y fortalecer este año la estrategia Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas, creada para generar entornos escolares de sana convivencia comunitaria.

Recalcó que por medio de dinámicas impartidas por personal especializado de diversas dependencias, las niñas y los niños e incluso los padres de familia disfrutarán de nuevos aprendizajes en el marco de la política colaborativa para la transformación hacia el bienestar que promueve el Gobierno de Tamaulipas.

En este evento acudieron, entre otras autoridades, la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez; el director del plantel, Anastasio de la Rosa Manzano; y la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Rigel Guadalupe Flores Barrios. Asimismo, la alumna de sexto grado Aniel Itzayana Mendoza Colchado tuvo a su cargo el mensaje de agradecimiento en nombre de sus compañeras y compañeros del plantel.