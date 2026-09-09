Impulsan espacios de trabajo inclusivos y libres de discriminación en la zona conurbada

-El objetivo de sensibilizar al sector empresarial y fortalecer los mecanismos para la incorporación formal de personas con discapacidad al mercado laboral

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Con el objetivo de sensibilizar al sector empresarial y fortalecer los mecanismos para la incorporación formal de personas con discapacidad al mercado laboral, se llevó a cabo el Simposio de Inclusión Laboral Zona Conurbada 2026 en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

La iniciativa, organizada por el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas en coordinación con la Fundación Teletón, convocó a autoridades de los tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y representantes del sector privado. Durante el encuentro, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la iniciativa privada y los organismos de la sociedad civil para generar entornos laborales verdaderamente accesibles e igualitarios.

Asimismo, el funcionario estatal encabezó la entrega de reconocimientos a los ponentes e instituciones participantes y clausuró formalmente los trabajos del foro, reiterando el compromiso de continuar abriendo espacios dignos de desarrollo productivo.

La jornada incluyó la ponencia magistral “Oportunidades laborales para personas con discapacidad”, impartida por Karina Tapia Benítez, directora de Innovación para la Inclusión en la Fundación Teletón, quien expuso herramientas clave para adaptar procesos de selección, eliminar sesgos y acondicionar espacios de trabajo.

En el acto protocolario se contó además con la participación de alcaldes y representantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como directivos del CRIT Tamaulipas y del Sistema DIF Estatal.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con el derecho al empleo digno y con la promoción del bienestar, la equidad y la plena inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad en el desarrollo económico del estado.