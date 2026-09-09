Impulsa INJUVE la conciencia ambiental con jornada de reforestación en Güémez

Güémez, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Con el propósito de transformar los recintos educativos en entornos sustentables y promotores del bienestar estudiantil, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo una jornada de reforestación en el Colegio de Bachilleres (COBAT) Plantel 22.

La actividad reunió a estudiantes, docentes y autoridades para intervenir las áreas verdes de las instalaciones, fomentando el cuidado del medio ambiente y la integración comunitaria.

Al respecto, el director general del INJUVE, Óscar Azael Rodríguez Perales, destacó la importancia de involucrar a la juventud en iniciativas de impacto social. Bajo la premisa de que “con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios; cada árbol que plantamos hoy representa nuestro compromiso de construir un mejor futuro”, el organismo reiteró que la creación de zonas arboladas incentiva el desarrollo armónico del estudiantado.

Esta estrategia forma parte del plan integral de trabajo impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del INJUVE de la Secretaría del Trabajo liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, con una política social enfocada en el impulso de las nuevas generaciones mediante programas que combinan la sostenibilidad comunitaria, la educación de calidad y el bienestar.

Además del beneficio ecológico, la faena sirvió como espacio formativo para concientizar sobre el cambio climático. Los estudiantes participaron en las labores de plantación y asumieron el compromiso de dar seguimiento al riego y conservación de las especies, fortaleciendo el sentido de pertenencia y responsabilidad social en su centro de estudios.

La actividad concluyó con un llamado a la comunidad escolar para mantener vivas estas prácticas y replicarlas en sus hogares, demostrando que el trabajo coordinado con las instituciones es clave para la transformación del entorno social.