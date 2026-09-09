Garantizan derecho a la identidad con jornada de registros extemporáneos en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Garantizar el derecho a la identidad es una prioridad para el Gobierno de Tamaulipas, por lo que se fortalecen las acciones encaminadas acercar los servicios del Registro Civil a quienes más lo necesitan. La Coordinación General de Registro Civil de Tamaulipas llevó a cabo en Matamoros una Jornada de Registros de Nacimiento Extemporáneos, mediante la cual se brindó atención y orientación a personas que no contaban con su registro de nacimiento.

Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador general de Registro Civil en Tamaulipas, informó que, como resultado de esta jornada, se concretaron 133 registros de nacimiento extemporáneos y se otorgaron 170 asesorías, con el objetivo de facilitar a las y los ciudadanos el acceso a su documentación y brindarles certeza jurídica.

Sandoval Contreras destacó que estas acciones forman parte de la política social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, basada en una visión humanista que coloca a las personas en el centro de las decisiones y busca garantizar sus derechos fundamentales.

El funcionario señaló que contar con un acta de nacimiento representa mucho más que tener un documento oficial, ya que permite acreditar legalmente la identidad y facilita el acceso a derechos, programas y servicios públicos.

La Coordinación General de Registro Civil continuará trabajando para acercar estos servicios a las distintas regiones de Tamaulipas, particularmente a las personas que, por diversas circunstancias, no cuentan con documentación que acredite su identidad.