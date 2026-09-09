Estamos más que listos para iniciar el torneo: Edgar Barrón

El equipo juvenil iniciará el nuevo torneo de la Liga TDP en casa este viernes cuando reciba a Cadereyta en el estadio de la UAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director técnico del equipo juvenil de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Edgar Barrón, se declaró listo después de una completa pretemporada que sostuvieron para encarar su primer compromiso de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, cuando reciban este viernes al FC Cadereyta en actividad de la jornada 2, en el Estadio Universitario profesor Eugenio Alvizo Porras del centro universitario Victoria.

Sobre el inicio del torneo el técnico universitario mencionó que, “Esperamos con ansias el inicio ya que la primera jornada nos tocó descansar, pero el equipo esta prácticamente preparado mentalmente, física y tácticamente para enfrentar este compromiso que tenemos, con mucha responsabilidad y compromiso como se debe enfrentar un partido y estamos más que listos”.

En cuanto al trabajo previo realizado expuso que “Se realizó una pretemporada bien planificada adelantamos dos o tres semanas antes de lo que regularmente se trabaja, pero todo fue con un objetivo claro, implementar bien el modelo de juego, estamos listos con muchas ganas de que esto arranque y estamos bien preparados”.

Mencionó que “Hay una base de un cuarenta por ciento, por ahí se fueron muchos a Premier, pero también trajimos refuerzos, la gente que se incorpora viene de las visorías que realizamos, es un equipo joven con un sello tamaulipeco, con lo cual conformamos un plantel de treinta jugadores”, esto en relación al armado del equipo.

Y añadió, “ Es un equipo joven formativo, pero va de la mano competitiva, se creó un staff comprometido, se ha planificado bien el objetivo de la directiva, seguir nutriendo a las divisiones de arriba como lo son Premier y Expansión, que es el enfoque total, pero estamos decididos y decretamos que vamos estar dentro de los primeros lugares”, concluyó el técnico azulnaranja.

Cabe destacar que el equipo juvenil universitario, iniciará el presente torneo hasta esta próxima jornada 2 éste viernes a las 10 de la mañana, debido al descanso obligatorio que le tocó en la jornada 1, celebrada la semana anterior