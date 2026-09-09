Egresan de la USJT nuevas generaciones de Ciencias Policiales y Seguridad Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Con la culminación de su formación profesional, alumnas y alumnos de las licenciaturas en Ciencias Policiales y Seguridad Pública celebraron su ceremonia de graduación, con lo que iniciaron una nueva etapa en su desarrollo académico y profesional al servicio de la sociedad.

La ceremonia estuvo presidida por el Rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), Jorge Alejandro Lumbreras Castro, quien destacó la importancia de la preparación profesional como un elemento fundamental para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Durante su formación, las y los estudiantes adquirieron conocimientos y herramientas especializadas en materia de seguridad, prevención del delito, actuación policial y atención a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar los retos actuales en esta materia.

La preparación académica representa un componente esencial para consolidar instituciones más profesionales, cercanas y comprometidas con la sociedad, bajo principios de legalidad, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y vocación de servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la USJT, reconoce el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las nuevas generaciones, quienes representan una pieza importante para continuar fortaleciendo la profesionalización de las instituciones de seguridad.