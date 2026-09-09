Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Bienvenida a Tamaulipas, presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

*Es un honor para el pueblo de Tamaulipas recibirla en nuestra tierra nuevamente, su casa: AVA

La primera mujer presidenta de México y la gobernante número 66 en la historia del país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Tamaulipas, especialmente en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, este jueves 10 de septiembre en punto de las 12:00 horas del día, para rendir en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, su informe regional de actividades, ante miles de ciudadanos y simpatizantes de la 4T.

En el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya, de filiación orgullosamente Morenista, estará presente como anfitrión e invitado especial de la mandataria nacional; mismo que confirmó esta nueva visita de la presidenta de México, CSP.

Aquí en Tamaulipas es bien recibida siempre, dijo el mandatario tamaulipeco y espera tener la oportunidad de saludarla nuevamente, pues viene como parte de la gira nacional que realiza después de presentar su Segundo Informe de Gobierno, donde resaltará los buenos resultados y proyectos de su informe.

Si recordamos, la presidenta también estuvo en Ciudad Victoria en septiembre de 2025, cuando presentó ante los tamaulipecos los principales resultados de su Primer Informe de Gobierno. Y hoy nuevamente será ovacionada por todos esos logros dentro de su Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por lo que, es usted bienvenida a Tamaulipas y es un honor para el pueblo de Tamaulipas recibirla en nuestra tierra nuevamente, su casa, dijo el gobernador Américo Villarreal.

5to Informe de Gobierno Lalo Gattás, hechos y realidades

Con la asistencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde capitalino Lalo Gattás Báez, rendirá su 5to Informe de Resultados al pueblo de Victoria el próximo 12 de septiembre en el Teatro “Amalia G. de Castillo Ledon”.

En compañía de su esposa y presidenta del Sistema DIF Municipal, Lucy de Gattás, presentará ante la ciudadanía los resultados, avances y acciones emprendidas durante el segundo año de su administración, refrendando el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias victorenses.

Al acto solemne programado para las 16 horas, están convocados líderes de la clase política, empresarial, sindical y organizaciones civiles con quién el alcalde de Victoria a fortaleciendo el vínculo de colaboración institucional para la construcción de la cuarta transformación en la Capital de Tamaulipas.

El Gobierno de Victoria invita a la población a seguir la transmisión del 5to Informe de Gobierno a través de las plataformas oficiales del Ayuntamiento.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, un día después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad Victoria, le toca presentar ante la ciudadanía su Informe de Gobierno, al alcalde de Güemes, Profr. José Lorenzo Morales Amaro, en punto de las 16:00 horas; teniendo como recinto oficial el Auditorio Municipal, donde allí dará a conocer las principales obras, acciones y gestiones realizadas durante su administración, así como los avances alcanzados en distintos rubros durante el periodo 2024-2027 y en bien de las familias Güemenses, lo que se traduce en hechos y realidades.

2.- Por cierto, si va en serio aquello que en su momento propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una iniciativa de ley, para prohibir que personas con doble nacionalidad, sean candidatos presidenciables y gubernaturas, pues al menos aquí en Tamaulipas se Irán haciendo menos los aspirantes para la grande en el 2028 y solamente quedarían 2 o 3 de los mas mencionados.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.