Desde Cruillas, Américo destaca respaldo de la presidenta Sheinbaum a Tamaulipas

-El gobernador invitó a las y los tamaulipecos a asistir a este evento que será este jueves en el Polyforum

Cruillas, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Desde el municipio de Cruillas, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo una amplia invitación a las y los tamaulipecos para que este jueves 10 de septiembre se den cita en el Polyforum de Ciudad Victoria para recibir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reconocer la gran cantidad de oportunidades y beneficios que ha brindado a nuestro estado.

En el marco del Segundo Informe de la presidenta municipal Diana Vanessa Leal López, en el Centro Cívico de este histórico poblado, cuna del general Juan José de la Garza, el gobernador afirmó que “tenemos una gran presidenta y desde aquí va para ella la felicitación, el afecto y el respaldo total del pueblo de Tamaulipas y del municipio de Cruillas por los beneficios recibidos”.

“Será un gusto y un honor recibirla mañana, nuevamente que regresa a nuestra entidad, la presidenta a Tamaulipas. Somos uno de los estados que más ha visitado porque sabe del trabajo de su gente y del interés de salir adelante”, expresó.

Durante la sesión solemne del cabildo de Cruillas, Villarreal Anaya felicitó a la presidenta municipal por este segundo año de trabajo y resultados que permiten renovar la esperanza en lo que viene y en lo que es posible obtener en el resto del periodo de la presente administración municipal.

Agregó que desde el Gobierno del Estado se impulsa la vocación rural de Cruillas y se mantienen apoyos de semillas, diésel, mejoramiento genético, conservación de suelo y vegetación, obras para almacenamiento de agua.

Mencionó que los Programas Federales para el Bienestar representaron entre el 2022 y 2026 la entrega directa en este municipio de 159 millones de pesos para 831 beneficiarios, principalmente mediante pensiones, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, La Escuela es Nuestra y otros apoyos sociales.

En obra pública, se refirió al programa de pavimentación y rehabilitación hidráulica y asfáltica, la conservación y rehabilitación de caminos rurales, la rehabilitación de vialidades primarias, así como obras de infraestructura educativa, almacenamiento de agua potable y rehabilitación de sus centros de salud.

Respecto a educación, informó que se han entregado cerca de 1000 paquetes de útiles y uniformes escolares y se continúa complementando la política de la presidenta en materia de becas, además de que se garantiza internet satelital a los planteles rurales, se equipa a docentes y se impulsa la renovación tecnológica con los teleplanteles.

Al referirse de manera especial al gobernador Américo Villarreal, la alcaldesa Diana Vanessa Leal le expresó su agradecimiento al mandatario estatal, cuya presencia en Cruillas, dijo, “nos distingue y nos motiva a continuar trabajando con mayor entrega por nuestras familias”.

“Cruillas no solo es un punto en el mapa de Tamaulipas, es un hogar donde los valores, la solidaridad y el sentido de comunidad siguen siendo la base de nuestro presente y la esperanza de nuestro futuro”, indicó.

Después de dar lectura a su informe, refrendó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, sensibilidad y vocación de servicio; de seguir escuchando, atendiendo, gestionando y caminando junto a la gente de esta comunidad.

“Porque cuando un gobierno y una ciudadanía caminan juntos, Cruillas avanza con paso firme hacia un futuro de bienestar, desarrollo y esperanza para todas y todos”, finalizó.

Después de siete días de recorrido por el norte del Estado, el gobernador hará una pausa este jueves para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum y será el viernes 11 cuando asista a los informes de los presidentes municipales de Padilla y Güémez.