CECATI e ITACE brindan capacitación laboral al CEDES Reynosa

-Con la capacitación para el trabajo se impulsa la reinserción social de PPLs

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Como resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa tienen acceso a talleres que les permiten desarrollar sus habilidades laborales.

Entre las especialidades impartidas a la población varonil de este centro penitenciario se encuentran soldadura, carpintería y barbería.

Estas capacitaciones se imparten con base a la demanda de servicios de este municipio, permitiendo a las PPLs realizar actividades productivas durante su reclusión y continuar ejerciéndolas una vez obtenida su libertad.

A través del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral del CEDES Reynosa se impulsa la capacitación y la comercialización de los productos y servicios ofertados por la población, priorizando el trabajo como un eje estratégico para lograr una reinserción social efectiva y prevenir la reincidencia delictiva.