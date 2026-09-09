Capacita TPT a municipios en materia de transparencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- A través de visitas de trabajo y capacitación, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, brinda asesoría y acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y cumplir con el derecho a la información en los ayuntamientos de Valle Hermoso, Bustamante, Tula, González y Xicoténcatl.

Durante estas visitas se atendieron temas como carga, actualización y publicación de información en las plataformas correspondientes. Asimismo, se brindó orientación al personal responsable de las obligaciones de transparencia, para facilitar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente y fortalecer las capacidades institucionales de los sujetos obligados.

En la actualidad 21 municipios en Tamaulipas dan cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y representan un 49 por ciento de avance, 26 por ciento cumplen de manera parcial y 25 por ciento, es decir, 11 municipios se encuentran sin carga de obligaciones, informó Dagoberto Alcalá Camacho, director de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas.

Con esta estrategia plasmada en el Plan Anual de Capacitación 2026 que impulsa la Autoridad Garante Local del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, se consolidan las capacidades de formación en los municipios y se contribuye a la atención de sus obligaciones en materia de transparencia, respaldando el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, en alineación con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y la agenda 2030, crear instituciones.