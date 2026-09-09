Burgos se transforma con caminos, servicios y apoyos para sus comunidades: Américo

Burgos, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- En Burgos, el Gobierno del Estado apoya su vocación rural, se mejoran los caminos, se acercan servicios y oportunidades a sus comunidades y los programas federales tienen un padrón de 2 mil beneficiarios, además de que en infraestructura se impulsan tres paquetes de pavimentación y rehabilitación de diversas vialidades, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“En Burgos trabajamos todas y todos de la mano, buscamos lo mismo: bienestar general cada vez más equitativamente distribuido”, expresó el gobernador al acompañar el segundo informe del presidente municipal, Marco Polo Garza Martínez.

Durante la sesión de cabildo en el Auditorio Municipal, el mandatario tamaulipeco expresó que la fórmula de trabajo colaborativa que se ha establecido en Tamaulipas arroja, sin dudas, resultados medibles, “resultados que nos llevan a renovar la esperanza en lo que viene y en lo que es posible”.

“Gracias a esta fórmula de trabajo colaborativo, México, Tamaulipas y esta comunidad de Burgos podemos unirnos en torno a esta visión humanista que hace la diferencia en derechos, en justicia, en seguridad y paz, en calidad de vida, en la dimensión y sentido de la obra pública y, a final de cuentas, en la prosperidad y felicidad de nuestro pueblo”, mencionó.

En educación, expuso, los programas estatales han permitido entregar 2,314 paquetes de útiles escolares, un número similar de uniformes y avanza el sistema de becas en cobertura y montos entregados, además de que se impulsa la renovación tecnológica de teleplanteles.

Agregó que para respaldar la economía rural se mantienen apoyos en semilla y diésel, comercialización de sorgo, mejoramiento genético, conservación y almacenamiento de agua, extensionismo e innovación tecnológica, a lo que se suman el Credibienestar, los microcréditos y Hecho en Tamaulipas, así como mejoramientos de vivienda.

El gobernador se refirió de manera especial a la nueva cabina telefónica instalada en la Oficina Fiscal de Burgos como parte del proyecto Tamaulipas Te Conecta para enlazar de manera gratuita a las familias de esta comunidad con sus seres queridos radicados principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Durante su informe, el presidente municipal de Burgos, Marco Polo Garza Martínez, afirmó que gracias al gran apoyo recibido del gobernador Américo Villarreal Anaya y la visión profundamente humanista, su liderazgo basado en la sensibilidad, la cercanía y el respeto que lo distinguen, ha transformado la manera en que se atienden las necesidades de las familias tamaulipecas.

“Gracias a su enfoque humanista, hoy Tamaulipas avanza con políticas públicas que fortalecen la seguridad, la salud, el bienestar social y el desarrollo comunitario”, mencionó.

Agregó que el gobernador y la presidenta Claudia Sheinbaum representan la esencia de un gobierno humanista cercano, sensible, comprometido y profundamente orientado al bienestar de la gente.

“A ellos, mis reconocimientos sinceros por el gran apoyo recibido y por demostrar que la transformación se construye con hechos, con principios y con profundo amor por el pueblo”.

Como parte de esta rendición de cuentas al pueblo de Burgos, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marina Zúñiga Garza, también presentó su informe, reconociendo el apoyo de la doctora María de Villarreal, cuya visión humanitaria y compromiso con las familias tamaulipecas, dijo, ha sido inspiración y respaldo constante para que estas acciones tengan mayor alcance y efectividad.

“Su liderazgo cercano y sensible nos motiva a seguir trabajando con dedicación y entrega en favor de quienes más lo necesitan”, mencionó.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado a este municipio y por impulsar acciones que benefician a las familias, a las niñas, niños, adultos mayores y a quienes más lo necesitan.

Al término de la sesión solemne de cabildo, el gobernador recorrió las calles de esta comunidad y sostuvo reuniones de trabajo en la Presidencia Municipal.