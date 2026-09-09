Atiende SET necesidades de Escuela Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez” en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la subsecretaría de Administración, acudió a la Escuela Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez” en Ciudad Victoria, donde el subsecretario Hugo Fonseca Reyes atendió la incidencia presentada el pasado fin de semana.

En su visita, el funcionario educativo escuchó, de directivos y docentes, la problemática del plantel, que desafortunadamente sufrió el robo de cableado eléctrico, comprometiéndose a realizar las gestiones pertinentes para solucionar a la mayor brevedad dicha situación.

Fonseca Reyes puntualizó que atender inmediatamente la necesidad de la escuela agilizará los trabajos de reparación del servicio de energía eléctrica y de los aires acondicionados, ello con el objetivo de que las y los estudiantes regresen a las aulas lo más pronto posible, de forma segura y en condiciones óptimas ante las altas temperaturas que aún se registran en la capital.

Reafirmó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, trabaja en garantizar las mejores condiciones para que las y los estudiantes reciban una educación humanista y de calidad.