Aplica SST Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2026 en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2026.- Con el propósito de actualizar la información sobre los principales indicadores de salud, nutrición y sus determinantes sociales, la Secretaría de Salud de Tamaulipas participa en los trabajos de levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2026 (ENSANUT), coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, la directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, informó que, como parte de las acciones de acompañamiento y apoyo operativo, personal de los Distritos de Salud participa con las brigadas encuestadoras durante sus recorridos por territorio tamaulipeco.

“Durante cuatro meses, los brigadistas recorrerán ocho municipios del estado, correspondientes a siete Distritos de Salud para el Bienestar y para brindar seguridad y confianza a la población, acudirán a los hogares debidamente uniformados, portarán una credencial oficial y contarán con el equipo necesario para realizar su labor”, informó Juárez Delgado.

Señaló que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha otorgado los recursos necesarios para facilitar el desarrollo de las actividades de campo y dispuso personal de Seguridad Pública para contribuir a la seguridad y bienestar de los encuestadores.

Esta estrategia, que se implementa en todo el territorio nacional, contempla en su primera etapa en Tamaulipas el levantamiento de información en los municipios de Reynosa, Matamoros, Victoria, González y Ciudad Madero, donde las brigadas encuestadoras han contado con el acompañamiento y apoyo correspondientes.

En esta edición de la ENSANUT Continua 2026 se evaluarán aspectos relacionados con el uso de los servicios de salud, vacunación, enfermedades crónicas y hábitos de vida.

Asimismo, se recopilará información sobre salud mental y funcionalidad en personas adultas mayores; concentración de plomo en sangre en niñas, niños y mujeres embarazadas; así como anticuerpos contra enfermedades prevenibles mediante vacunación.

También se evaluará el conocimiento y uso del etiquetado frontal de los alimentos, además de un componente cardiovascular avanzado que contempla la realización de electrocardiogramas portátiles y mediciones de composición corporal.

Estas acciones fortalecen la coordinación interinstitucional y contribuyen al adecuado desarrollo de las actividades de salud, identificar avances, definir prioridades y fortalecer la planeación, evaluación y mejora de los programas de salud en México y Tamaulipas.