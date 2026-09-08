Suma Tamaulipas a colectivos animalistas en acciones contra el gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y atención del gusano barrenador, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, entregó insumos veterinarios a colectivos animalistas que brindan atención, protección y resguardo a animales en distintos refugios de la entidad.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, encabezó la entrega de apoyos, que incluyen desparasitantes y cicatrizantes destinados a reforzar las medidas de cuidado preventivo y la atención de los animales bajo resguardo de estas organizaciones.

Amaya García destacó que la entrega forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la prevención y contribuir a reducir la incidencia del gusano barrenador en Tamaulipas.

“Seguimos reforzando las acciones por instrucciones del señor gobernador Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, con el objetivo de continuar disminuyendo en Tamaulipas los casos de gusano barrenador”, señaló.

El funcionario reconoció la labor que realizan los colectivos animalistas en favor del bienestar y la protección de los animales, y subrayó que la coordinación entre autoridades y sociedad civil es fundamental para ampliar y fortalecer las medidas preventivas.

Por su parte, Mía Fressy, representante del Colectivo Animalista, destacó la importancia de los apoyos recibidos y del trabajo coordinado con las autoridades estatales.

“Han sido muy importantes estas ayudas y el hecho de que podamos trabajar de la mano con ellos. Nosotros siempre estamos abiertos a la ciudadanía y a apoyar en la medida de nuestras posibilidades”, expresó.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrendó su compromiso de mantener una política de puertas abiertas y continuar sumando esfuerzos con los colectivos animalistas que, desde la sociedad civil, contribuyen al bienestar, cuidado y la protección de los animales en Tamaulipas.