SSPT se suma a Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil

SSPT se suma a Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil-El trabajo coordinado con SIPINNA permite a la SSPT promover una cultura de cuidado y prevención en centros escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- Con base en el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, de crear espacios seguros para niños, niñas y adolescentes, personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género y de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, participaron en la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil que este año tiene por lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”.

En Ciudad Victoria, uno de los planteles en los que se llevó a cabo esta actividad que congregó a diferentes instituciones del Gobierno del Estado fue la Escuela Primaria “Profesor Hermilo Obregón Aguilar” en la cual se instalaron módulos de proximidad, orientación y se impartieron pláticas preventivas relacionadas con este tipo de violencia.

Por parte de la SSPT, el trabajador social de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Jesús Armando López Puga dio a conocer que, mediante dinámicas apropiadas a la edad de los niños y niñas participantes, se difundieron las funciones de la Guardia Estatal de Género y los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas.

Asimismo, el subdirector técnico de la DEMA, Javier Carreón Urbina, comentó que por parte de esta dirección se preparó una sesión informativa sobre el abuso como delito que puede ser cometido y sancionado desde la adolescencia.

“Es la prevención para evitar que en algún futuro ellos puedan llegar a cometer algún delito, que conozcan cómo defenderse, pero también que pueden cometer alguna infracción en relación a lo que es el abuso y pueden llegar a ser sancionados penalmente”, explicó.

Mediante el trabajo coordinado con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Tamaulipas), la SSPT promueve una cultura de cuidado y prevención en centros escolares implementando estrategias que involucren a autoridades educativas, personal docente, madres, padres de familia y fuerzas de seguridad en beneficio de la infancia.