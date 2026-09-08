Secretaría de las Mujeres fortalece la prevención de la violencia en el noviazgo entre estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- Con el propósito de brindar herramientas para identificar y prevenir conductas de violencia en las relaciones de noviazgo, la Secretaría de las Mujeres de Tamaulipas llevó la capacitación “Prevención de la violencia de género en el noviazgo” a estudiantes de la Secundaria General No. 8 “Blas Uvalle González”.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, informó que este tipo de acciones forman parte del trabajo que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, para acercar a las juventudes información que les permita reconocer situaciones de violencia y fortalecer relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Mencionó que las y los estudiantes mostraron una participación activa y una actitud receptiva durante los ejercicios de reflexión realizados en la capacitación.

Finalmente, Benavides Villafranca señaló que acercar estos temas desde edades tempranas contribuye a que las y los jóvenes cuenten con mayores herramientas para tomar decisiones informadas, establecer límites y ejercer sus derechos en sus relaciones personales.