POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El lado “flaco” del gobierno de Morena

Los principales adversarios de Morena, PRI y PAN encontraron el lado “flaco” del gobierno guinda en los bajos resultados de evaluaciones escolares, que, por cierto, no es la primera vez que se tiene constancia de que nuestros niños y jóvenes no son buenos en matemáticas, lectura y ahora para colmo en ciencias. No justificamos a la administración morenista, tiene tanta o igual responsabilidad que sus antecesores.

El tema es importante porque se trata de los futuros conductores de este país a través de diferentes disciplinas, porque no sólo el gobierno construye este país, sino que lo hace a través de los diferentes profesionistas y de mano de obra calificada, que ahora no sólo se forma en la experiencia sino en institutos de capacitación para el trabajo industrial y manual.

Por otra parte, en una evaluación realizada en 91 países y economías, México quedó rezagado, al ubicarse en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. Cifras realmente vergonzosas donde habría que ver, que parte de la responsabilidad tienen los docentes, incluso evaluarlos a ellos, y que parte está en la disciplina de los padres o tutores.

A lo anterior hay que agregar que estos resultados son peores que en la edición anterior, sobre todo en matemáticas con 388 puntos, que representan 7 menos que en 2022.

Estas condiciones las podemos resumir así: El 70 % de los estudiantes de 15 años de edad en México carecen de las competencias de matemáticas fundamentales, y menos del 50 % logra comprender o procesar textos de dificultad moderada

PRI Y PAN REPROCHAN AL GOBIERNO POBREZA DE RESULTADOS. -La circunstancia es que los diputados del PRI y el PAN reprocharon a Morena la pobreza de resultados, y el coordinador priista Rubén Moreira, califico esta situación como un retroceso educativo de México.

Por su parte la vicecoordinadora de Acción Nacional, Noemí Luna, fue más directa, se refirió a: “Los recortes al presupuesto de educación, y acusó: “Eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo, acabaron con la evaluación y politizaron los libros de texto”.

Y concluyó señalando como consecuencias de lo anterior, el fracaso de la educación pública, para lo que propuso un programa nacional de regularización de matemáticas y realizar periódicamente pruebas para verificar si los estudiantes están aprendiendo.

En fin, el tema de la educación se convirtió en el lado flaco de Morena, que en el debate público no lo puede defender, porque hay indicadores, mediciones científicas que no se pueden abatir con discursos y se reclaman hechos, que resuelvan o mejores esta situación crítica por la que atraviesa la enseñanza.

AMERICO COMPARTE JORNADA CON EL ALCALDE DE MATAMOROS. – El alcalde de Matamoros, Beto Granados, repite colorado en menos de 72 horas, cuando tendrá por segunda ocasión la visita del gobernador Américo Villarreal Anaya, en un acto del Programa de Vivienda para el Bienestar que tendrá lugar en el Desarrollo Infonavit Fraccionamiento Arecas.

Este programa opera bajo un esquema de financiamiento muy accesible, que van mensualidades acordes a los ingresos familiares de máximo 2 salarios mínimos alrededor de 17 mil 800 pesos al mes. Es para sectores prioritarios en situación de vulnerabilidad cuenta con el apoyo federal y las gestiones de los gobiernos estatal y municipal lo acercan a las clases más desprotegidas.

Y en esas es que el alcalde Granados y el gobernador Villarreal, celebrarán una jornada de trabajo en torno a este programa, que beneficia a quienes no cuentan con vivienda propia y no tienen en este momento ningún subsidio del Conavi, y de otras instituciones como el INFONAVIT O FOVISSSTE.

CELEBRA LA UAT FORO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2026.– Con el objetivo de vincular el talento universitario con el desarrollo económico regional, y contribuir a transformar la formación académica en proyectos de alto impacto en la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026.

El rector Dámaso Anaya Alvarado, promueve estas acciones que están orientadas a consolidar una Universidad cercana a las necesidades de la sociedad y del sector productivo, y que paralelamente repode a las políticas de transformación humanista, y al propósito de impulsar nuevos talentos, los que forman y desarrollan en las aulas de la casa de estudios.

El Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria fue sede de este encuentro que reunió a representantes de instituciones públicas, dependencias de fomento empresarial e iniciativas del programa Beneficios UAT, facilitando una vinculación directa entre la comunidad académica y el ecosistema económico estatal. Asimismo, congregó a estudiantes de la propia Universidad, preparatorias UAT, sector empresarial e inversionistas de la región con visión de futuro