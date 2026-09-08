Inicia el IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo: Sectur

-Tamaulipas impulsa el turismo deportivo y fortalece el posicionamiento de México como referente mundial

Ciudad de México.- Septiembre 08 de 2026.- Con acciones concretas y una estrategia clara, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la infraestructura deportiva y multiplica las competencias de participación nacional e internacional para consolidar al estado y al país como un destino líder en turismo deportivo.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que “En la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han destinado más de 236 millones de pesos a la mejora y construcción de espacios recreativos y de alto rendimiento”.

Además, de la inyección de recursos a través de la Secretaría de Turismo del Estado para la realización de eventos de gran calado: El Maratón Bicentenario Tamaulipas, que ya posiciona al estado en el ranking nacional; El Gran Fondo Tampico, justa ciclista que se realizará el próximo 27 de septiembre, el Maratón Tamaulipas y el Triatlón AsTri, así como una creciente agenda de justas deportivas que confirman la apuesta decidida del estado por el turismo deportivo.

Todo esto ocurre en el marco del IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que por primera vez se celebra en América, del 7 al 9 de septiembre, se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las secretarias y secretarios de Turismo de los 32 estados, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, se reúnen con líderes, expertos y representantes del sector para compartir ideas, generar alianzas y trazar el futuro del turismo deportivo.

Este histórico encuentro es posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Concanaco, el Gobierno de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México y la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), entre otras instituciones y dependencias más.

Hoy México demuestra que el deporte y el turismo son poderosos aliados del desarrollo, sí México está de moda…Tamaulipas seguro te enamora, concluyó Hernández Rodríguez.