Impulsa tu negocio y participa en la Feria Tamaulipas 2026

-La convocatoria de Espacios Comerciales ofrece descuentos de hasta 40 por ciento en la renta de establecimientos para la comercialización de productos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Economía, invita a emprendedores y empresarios a participar en la convocatoria de Espacios Comerciales de la Feria Tamaulipas 2026, una oportunidad para presentar sus productos, fortalecer sus marcas y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Como parte de esta convocatoria, las y los participantes podrán acceder a descuentos especiales por tiempo limitado en la renta de espacios dentro de la zona comercial del recinto ferial.

Durante la primera etapa, del 7 al 11 de septiembre, se ofrecerá un 40 por ciento de descuento; del 14 al 18 de septiembre, el descuento será del 30 por ciento; del 21 al 25 de septiembre, del 20 por ciento; y del 28 de septiembre al 2 de octubre, del 10 por ciento. El registro permanecerá abierto hasta agotar la disponibilidad de espacios.

Una vez realizado el registro, las y los solicitantes recibirán, días después, un correo electrónico con las instrucciones y los pasos a seguir para continuar con el proceso de participación.

La Secretaría de Economía invita a aprovechar esta oportunidad para dar mayor visibilidad a los productos tamaulipecos, fortalecer su presencia comercial y formar parte de una de las celebraciones más importantes del estado. El cupo es limitado.