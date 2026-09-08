Por: Raúl Terrazas Barraza

Semana atareada

Este miércoles hay sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, que preside la legisladora Lucero Deosdady Martínez López y en la que actúan como secretarios sus compañeros Claudio de Leija Hinojosa y Gerardo Peña Flores, este último del PAN.

Obvio, por tratarse de chamba y de cámaras para reactivar presencia en medios de comunicación, la Diputación Permanente estará completa, es decir, acudirán las y los vocales Eva Araceli Reyes González, Francisca Castro Armenta, Mayra Benavides Villafranca y Mercedes Guillén Vicente; y, por si llegara a necesitarse, habrá suplentes como el diputado Eliphaleth Gómez Lozano y la panista Patricia Mireya Saldívar Cano.

Hay quienes dicen que huele un poco a sesión extraordinaria, aunque hay una limitante: la agenda del titular del Poder Ejecutivo, doctor Américo Villarreal Anaya, incluye la asistencia a informes de los alcaldes hasta el día 26 de septiembre, fecha en que se presentará, desde la sesión pública del Cabildo de Casas, el estado que guarda la administración de Jorge Hinojosa García.

Por cierto, luego de San Fernando y Méndez este martes, el gobernador hoy va a los municipios de Burgos y Cruillas; por tanto, sigue de frente en la zona denominada Valle de San Fernando, en la cual hizo compromisos desde el inicio de su administración, mismos que poco a poco se cumplen, como el hecho de que la Secretaría de Energía del Gobierno del Estado le entrara en forma directa con la Comisión Federal de Electricidad para reducir los que ya eran clásicos apagones en toda esa región.

En su intervención en la sesión de Cabildo realizada para el informe de la alcaldesa, el mandatario tamaulipeco habló del respaldo a tres mil 500 productores con incentivos para la comercialización de sorgo y a dos mil 500 con apoyos para semilla y diésel, así como de inversiones para fortalecer la conectividad, el potencial turístico, pesquero y la seguridad en esa municipalidad.

En la agenda de esta semana, y en especial para el jueves, cuando hay informes municipales en Abasolo y Jiménez, está también el evento en Victoria durante el cual la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expondrá los avances del país durante el segundo año de la administración que tiene a su cargo.

Llevar la información a los ciudadanos de las entidades es una determinación que tomó la presidenta por el compromiso que tiene de estar muy cerca de la población, dada la naturaleza ideológica del movimiento político que la llevó al poder: trabajar para el pueblo y por el pueblo, al cual debe informársele sobre los resultados obtenidos con las acciones encaminadas hacia el bienestar social.

En virtud de ser una semana atareada en muchos campos, hay que hablar de la sesión extraordinaria urgente que se llevó a cabo en el Consejo General Electoral del IETAM para la aprobación de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de Elección Popular en Tamaulipas y la abrogación de los que estaban vigentes desde 2023.

El consejero electoral Alfredo Díaz Díaz, de la Comisión Especial de Normatividad, hizo la presentación de los proyectos urgentes. También presentó los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Sistematización, Actualización y Consulta del Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Otro más se refirió a la expedición del Manual para el Testado de Resoluciones de los Procedimientos Administrativos Sancionadores que Contengan Datos Susceptibles de ser Protegidos, según la normatividad especial en materia de datos personales, así como al que se refiere a la aprobación de las modificaciones y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento para el Trámite de los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Analizaron y sentaron las nuevas bases para los Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y un proyecto de resolución del Consejo General del IETAM para cumplir el ordenamiento del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en la sentencia relativa a una apelación en la que quedó acreditada la infracción por actos anticipados de campaña atribuida al abogado Andrés González Galván en un Procedimiento Sancionador Especial.

Para cerrar con broche de oro los primeros días de la semana, en el IETAM estuvieron los representantes de los partidos del Trabajo y Movimiento Regeneración Nacional para la entrega de los oficios en los cuales establecen la intención de participar en las elecciones locales de este año y para las cuales presentarán candidatos a los ayuntamientos y a las diputaciones del Congreso del Estado.

El Presidente del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre, y sus colaboradoras y colaboradores recibieron por parte del PT al comisionado del Comité Nacional, Arsenio Ortega Lozano; a Alejandro Ceniceros Martínez; y a la comisionada Cendy Robles Méndez, quienes llevaron los documentos que, de acuerdo con la legislación, deben obrar en poder del Instituto Electoral a fin de que la participación sea legal.

También acudieron los de Movimiento Regeneración Nacional, con el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez Sánchez, y la responsable del Comité Estatal, María Guadalupe Gómez Núñez, así como el equipo con el cual trabajarán para la designación de candidatas y candidatos para el proceso electoral que comienza este domingo, de acuerdo con el calendario confeccionado por el IETAM.