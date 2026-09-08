Fortalece SET formación integral de futuros docentes en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 08 de 2026.- En el marco del Espacio Común de la Educación Superior (ECOES) y con el propósito de fortalecer la coordinación y el trabajo interinstitucional para mejorar la formación de las nuevas generaciones de maestros, se llevó a cabo la Octava Reunión del Espacio Común de Escuelas Formadoras de Docentes.

Ariadna Miguel Chávez Cobos, Directora de Formación y Superación Profesional de Docentes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), presidió esta reunión, en donde se abordaron temas de interés común para las instituciones participantes, con la idea de sumar esfuerzos, compartir experiencias y fortalecer las estrategias orientadas a la formación y actualización profesional de los docentes.

Mencionó que el Espacio Común de Escuelas Formadoras de Docentes busca consolidarse como un mecanismo de colaboración que permita elevar los niveles académicos y contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, en beneficio de estudiantes, académicos y las propias instituciones educativas de Tamaulipas.

Indicó que, a través de una vinculación interinstitucional con la Secretaría de Salud, SEDUMA, Protección Civil y otras instituciones, el proyecto impulsa acciones integrales en ocho ejes prioritarios: alimentación; salud socioemocional; actividad física y deportiva; prevención de adicciones; salud visual, bucal y reproductiva; higiene personal y descanso; desarrollo sostenible; e integración con la comunidad.

Precisó que las y los docentes que estarán frente a las aulas de educación básica tendrán la oportunidad de llevar estos aprendizajes a su práctica docente y replicarlos de manera transversal y contextualizada al entorno, convirtiéndose en agentes para transformar los entornos, promover el bienestar y construir comunidades educativas más saludables, seguras, sostenibles y comprometidas con la comunidad.

Puntualizó que el trabajo colaborativo entre las instituciones es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una educación de excelencia, acorde con la perspectiva que el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, impulsan para Tamaulipas, a fin de alcanzar una sociedad humanista, inclusiva y solidaria, con una visión en favor del bien común.

En la reunión participaron directores y directoras de las distintas escuelas normales del estado, Centros de Actualización del Magisterio y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, se contó con la presencia de Gladys Teresa Valdez González, rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa; Héctor Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión en Educación Media Superior y Superior, así como representantes de Protección Civil, entre otras autoridades educativas.