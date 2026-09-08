Fomenta UTTN experiencias académicas internacionales para sus estudiantes

-Fernando Hernández González, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica realizará una estancia en la Universidad de Regina, en Canadá

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- Como parte de la estrategia de movilidad internacional de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), el alumno Fernando Hernández González realizará una estancia académica durante el cuatrimestre septiembre-diciembre en la Universidad de Regina, en Canadá.

Roberto Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, compartió que Fernando es estudiante de noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y calificó para participar en el programa Líderes Emergentes en las Américas (ELAP 2026), iniciativa del Gobierno de Canadá que impulsa el intercambio académico y la formación de estudiantes destacados provenientes de América Latina y el Caribe.

Explicó que, como parte de este programa, el joven tendrá la oportunidad de ampliar sus conocimientos y fortalecer sus competencias profesionales durante su estancia en la Universidad de Regina, contribuyendo además a su desarrollo personal y profesional a través de esta experiencia intercultural a nivel internacional.

Mencionó que la gestión de esta movilidad internacional se realizó en el marco del convenio de colaboración existente entre la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y la Universidad de Regina, mediante el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección de Vinculación.

Indicó que la universidad refrenda su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil y con la generación de oportunidades que permitan a sus jóvenes acceder a experiencias académicas internacionales, fortalecer sus competencias y ampliar sus perspectivas profesionales.

Subrayó que estas acciones se desarrollan en concordancia con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, con la visión de contar con profesionistas con altos estándares de calidad en sus áreas de especialización.