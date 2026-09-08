DIF Tamaulipas fortalece espacios de reflexión sobre la salud mental de los jóvenes

Con la ponencia “Rompiendo el silencio” y un conversatorio con especialistas, se brindó orientación a jóvenes de Ciudad Victoria, Soto la Marina y Matamoros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- Con el propósito de fomentar el diálogo, identificar de forma oportuna los factores de riesgo, eliminar estigmas relacionados con la salud mental e impulsar la búsqueda de apoyo profesional y redes de acompañamiento, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, presentó la ponencia “Rompiendo el silencio”, a cargo del conferencista Eduardo del Villar, así como un conversatorio con especialistas en la materia.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, destacó que la juventud representa una prioridad para el Gobierno de Tamaulipas y señaló la importancia de brindarles herramientas para enfrentar los retos de esta etapa y construir un proyecto de vida.

“La juventud es una prioridad para este gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya. Desde el Sistema DIF Tamaulipas queremos que estén bien, que se sientan bien, que vivan bien, que tengan las herramientas para desarrollarse y alcanzar cada meta que se propongan”, expresó ante las y los jóvenes participantes.

Añadió que el organismo estatal mantiene su compromiso de generar acciones que fortalezcan sus proyectos de vida y, sobre todo, de transmitirles el valor que tienen como personas y la importancia de ejercer su libertad para tomar decisiones que contribuyan a su bienestar y felicidad.

Durante su participación, Eduardo del Villar compartió que la ponencia “Rompiendo el silencio” está inspirada en una experiencia personal y dedicada a la memoria de su hermano Fernando, quien decidió quitarse la vida hace algunos años.

A partir de esta vivencia, el conferencista convirtió el dolor de la pérdida en un mensaje dirigido a las nuevas generaciones sobre la importancia de expresar lo que sienten, hablar de sus problemas y buscar ayuda cuando atraviesan momentos difíciles, bajo la premisa de que romper el silencio puede salvar vidas.

Como parte de la jornada, también se desarrolló un conversatorio con la participación de personal del Centro de Integración Juvenil, integrantes del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses y especialistas de la Secretaría de Salud, quienes abordaron temas relacionados con la salud mental, su prevención, atención y tratamiento.

Estas acciones forman parte del trabajo que realiza la Dirección de Fortalecimiento Familiar del DIF Tamaulipas para promover el bienestar y la sana convivencia entre las y los jóvenes tamaulipecos.

A través de estas acciones, los Mensajeros de Paz continúan generando espacios seguros para que las y los jóvenes puedan expresarse, sentirse escuchados y encontrar orientación y apoyo, fortaleciendo también el acompañamiento de sus familias.