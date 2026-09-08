Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Todo listo para entrega del 2o Informe de las y los Alcaldes del Altiplano

​De entrada los que preparan su Segundo Informe de Gobierno para el día 13 de septiembre de 2026, son, primero las mujeres, la alcaldesa de Palmillas, Sindy Monita Ramírez, que lo entregará en punto de las 11:00 horas en la plaza principal y más tarde a eso de las 16:00 horas le toca el turno rendirlo al alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros.

Ese día la y el edil emitirá un mensaje a la ciudadanía acerca de las acciones y trabajos realizados durante su segundo año de gobierno, estando presente y como invitado de honor el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien constatará y avalará todas las acciones realizadas en beneficio de las familias tanto de Palmillas como de Tula.

Tan solo en Tula, de cara al próximo informe de resultados del Químico Lara Cisneros, el agua potable y la electrificación son los ejes prioritarios de justicia social y servicios públicos de la administración actual, lo que presentar estos temas de manera contundente y con enfoques clave, garantizará un mensaje con gran impacto ciudadano ese día.

Un día después, o sea, el 14 de septiembre le toca el turno entregar su informe al alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez, donde sobresale el impulso al desarrollo, pues son 14 comunidades beneficiadas; 113 familias favorecidas con semillas para autoconsumo; 68 apoyos para el sector rural; 23 productores beneficiados en sanidad ganadera; 92 paquetes productivos; 600 apoyos alimentarios; 20 apoyos de barbecho y 2 proyectos de panteones ejidales impulsados, lo que se traduce en dos años impulsado el desarrollo del municipio, llegando a más comunidades con obras, apoyos y acciones que se traducen en bienestar para las familias jaumavenses. Excelente su trabajo sin duda Profe Manuel, le dicen por allá y le agradecen todo el apoyo.

Para el día 17 de septiembre a las 16:00 horas le toca presentar ante la ciudadanía su Informe de Gobierno a la presidenta municipal de Bustamante, Maricela Rodríguez González; teniendo como recinto oficial la plaza 20 de Noviembre, donde allí dará a conocer las principales obras, acciones y gestiones realizadas durante su administración, así como los avances alcanzados en distintos rubros durante el periodo 2024-2027 y en bien de las familias bustamantenses, lo que se traduce en hechos y realidades.

Está confirmada la asistencia del gobernador Américo Villarreal Anaya en cada uno de estos eventos de rendición de cuentas por esta región semiárida y hay que ver que anuncia en cada uno de estos municipios. Así que pendientes para informar al respecto.

NOTAS CORTAS

1.- Si no lo escuchó, aquí se lo decimos en dialogando. En el segundo informe de gobierno, de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en las paredes del Palacio Nacional retumbo una frase: “Los integrantes de este gran movimiento de transformación se deben de caracterizar por su honradez, por ser buenos servidores públicos para responderle con eficacia al pueblo”. Cosa que se contradice en los altos mandos morenistas del partido en Tamaulipas

2.- Previo a la visita a Tamaulipas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Usted siempre es bienvenida, ha dicho el gobernador Américo Villarreal Anaya, pues hay respeto, institucionalidad y el reconocimiento a su 2º Informe de Gobierno y se le agradece todo el apoyo a nuestra entidad, dijo el número 1 de Tamaulipas.

3.- Por cierto, aún estamos esperando los dos títulos profesionales que andan circulando allá en Miquihuna y que los caracteriza como tal. Que conste que yo no los pedí, pero lo aclaramos y nos retractamos de lo dicho aquí sobre ese tema.

4.- De última hora. Al parecer el PT en Tamaulipas de Arsenio Ortega Lozano irá solo en las próximas elecciones locales. Según una fuente confiable nos confirmó que el partido no buscará alianzas para el proceso electoral que ya está en puerta. Hoy lo registraban ente el IETAM a eso de las 15:00 horas, e irá solitario como en otros estados de la Republica.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.