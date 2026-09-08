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Con proximidad, Guardia Estatal de Género fortalece prevención de la violencia en Nuevo Laredo

1 día ago
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-Mediante convivencia familiar se informa de los diferentes tipos de violencia y ámbitos en los que se presentan

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2026.- A través de la convivencia y el diálogo directo con las familias de Nuevo Laredo, personal de la Guardia Estatal de Género intensificó la difusión de diversos tipos de violencia, fortaleciendo así su prevención y denuncia.

La información presentada se adecuó a la población presente y abarcó desde la violencia familiar, de género, laboral, escolar. Con apoyo de herramientas didácticas como el violentómetro, se ilustraron los niveles en los que puede manifestarse y escalar.

Con el objetivo de interactuar con la niñez y brindarles la información de manera didáctica, la actividad contó con la presencia de las botargas “Capitán Estrella” y “Comandante Laredo” quienes entregaron libros para colorear, libretas, colores y pinceles con información preventiva.

Este espacio permitió reforzar la proximidad con alrededor de 800 personas y estrechar los vínculos con la ciudadanía para consolidar una cultura de prevención y denuncia.

 

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