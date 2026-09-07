POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Comicios caros para el Estado y para candidatos

Las elecciones de 2027 y 2028 van a requerir una millonada, tentativamente podrían costarle a Tamaulipas alrededor de mil 151 millones de pesos, dado que los comicios abarcan elección de alcaldías, Congreso local y gubernatura.

De la suma citada, en 2027 tendría tentativamente un gasto aproximado a los 600 millones de pesos, mientras que la elección de gobernador de 2028 está calculada en unos 551 millones.

No son cifras definidas, pero si tentativas y muy cercanas a la realidad, pero aún se encuentra en proceso de integración el anteproyecto, el cual habrá que someterlo a consideración del Consejo General del IETAM durante la última semana de septiembre.

Los procesos electorales de 2027 y 2028 representarán una inversión estimada de mil 151 millones de pesos para Tamaulipas. Recursos que serán destinados a la organización de las elecciones para renovar las alcaldías, el Congreso local y, posteriormente, la gubernatura del estado. Esto de acuerdo a estimaciones del IETAM.

Esa suma tentativa es superior al presupuesto de Tampico en el presente año, el cual asciende a mil 476 millones 891 mil pesos, sólo por poner un ejemplo.

La inversión antes referida es la que se ejercerá a través del IETAM, y es sólo para la organización de los comicios. Porque hay otro presupuesto que cada partido y cada candidato ejercerán en lo que es la campaña, un trabajo de proselitismo que requiere recursos para la movilización del candidato, vehículo, gasolina, propaganda impresa y mediática, renta de locales, alimentos para el equipo de trabajo, porque son jornadas extenuantes y no hay tiempo para ir a comer a casa.

La mayor parte de los gastos recaen en los candidatos a alcaldes y a gobernador, los abanderados a una diputación local o federal prácticamente se “cuelgan” de los eventos organizados por quienes después de una victoria en las urnas, tendrán un presupuesto para ejercer y “reponerse” de lo gastado. No así los legisladores, sobre todo locales.

En fin el tema, es que hacer política es caro, le cuesta al ciudadano y al candidato. Pero cada puesto de elección popular es un escalón para ascender y llegar a la cúpula del poder, que cada uno se allá fijado, municipal o estatal.

En esa consideración, “arrancan” administrativamente esta etapa de la elección.

GRANADOS, COMPROMISO CUMPLIDO CON LOS MATAMORENSES. – El Centro de Convenciones Mundo Nuevo de Matamoros, lució la tarde de este lunes 7 de septiembre pletórico en el Segundo Informe de Gobierno Municipal de José Alberto “Beto” Granados Fávila, acto solemne en el que tuvo como testigo de calidad al gobernador Américo Villarreal Anaya, quien presidió la comparecencia del Edil.

Granados Fávila, presentó resultados contundentes, a partir de acciones medibles en los ramos de infraestructura, servicios públicos, atención ciudadana, bienestar, seguridad y desarrollo económico, entre otros.

Las acciones corresponden a lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, no hay improvisación, sino definición precisa a lo que el municipio requiere. El ejercicio de este periodo contenido en el 2º Informe, response a metas inicialmente planteadas que fueron alcanzadas, con programas y estrategias acordes, con líneas de acción precisas cuyos resultados se confirman en indicadores. De esta manera el sistema municipal dio seguimiento a 65 programas, ejerció 136 estrategias y 479 líneas de acción.

En materia de obra pública, Matamoros destinó 323.7 millones de pesos en 195 obras durante este segundo año de administración. La inversión municipal se concentra en infraestructura que atiende necesidades de movilidad, servicios básicos y espacios comunitarios. A la fecha lleva 102 obras ejecutadas; 63 en proceso, destacando la obra vial con: 126,377 m² de bacheo en 593 vialidades, distribuidas en más de 327 colonias.

Para Beto Granados, “La obra pública adquiere valor cuando resuelve una necesidad concreta de la comunidad.” Porque servir es el principal compromiso de su administración.

En esa consideración la inversión estuvo dirigida a infraestructura vial, hidráulica, educativa, social, cultural y espacios públicos. Granados ha gobernado Matamoros atendiendo los rezagos existentes, al mismo tiempo que preparar infraestructura estratégica con la mirada puesta en el futuro, para el crecimiento que viene.

Son muchos los aspectos relevantes en el 2º Informe de Gobierno Municipal que rindió el alcalde Beto Granados. Imposible en este espacio citarlos, pero dejó testimonio de un trabajo intenso y responsable, que responde a su compromiso con los habitantes de Matamoros

CATEDRÁTICAS DE LA UAT RECIBEN PREMIO NACIONAL. – Las Tres catedráticas e investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fueron galardonadas con el Reconocimiento a Profesionales de Trabajo Social 2026. Esta es una importante distinción que otorga la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. ”

El evento en sí, es el certamen nacional, que en esta ocasión se desarrolló bajo el lema “Pensar la realidad, intervenir con ética, transformar con compromiso social”, premia el ejercicio profesional sobresaliente, el compromiso ético y las acciones de alto impacto orientadas a la resolución de problemáticas sociales en el país.

Las docentes adscritas a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) obtuvieron los más altos honores en las tres vertientes contempladas por la convocatoria de la máxima casa de estudios del país. Lo cual representa una alta distinción que debe enorgullecer a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Las galardonados son: Dra. Sandra Lorena Ortiz Maldonado, Mtra. Laura Patricia Ramírez Gámez y Dra. Francisca Elizabeth Pérez Tovar, todas ellas con proyectos propios que tiene que ver con temas de bienestar, transformación de grupos vulnerables, Fortalecimiento Institucional para la mejora continua e innovación, así como para la “Construcción de conocimiento específico del Trabajo Social”, felicidades a todas y a su Unidad Académica de origen.