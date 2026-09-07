Por: Raúl Terrazas Barraza

Posturas, intenciones y definiciones

Propuestas en todos los sentidos, posturas unidireccionales de las y los dirigentes de los partidos políticos y hasta reclamos al interior de los llamados organismos de interés público por la polaridad de los grupos, pero, además, cuestionamientos de los partidos viejos hacia los nuevos y definición del que lleva mano sobre no respaldar a quienes ganen encuestas porque son cuestionados por la ciudadanía.

Eso, por un lado, en cuanto a los actores del proceso electoral que comienza el domingo próximo, de acuerdo con el programa de actividades que tiene trazado el Instituto Electoral de Tamaulipas y su Consejo General; pero la otra cara de esos actores es la del propio IETAM, desde el cual salen las directrices y se da cumplimiento, artículo por artículo, a la legislación federal y estatal.

Incluso, visualización, análisis y expectativas sobre hechos reales que pueden incidir en el proceso electoral son puestos sobre la mesa para que cualquier hecho pueda resolverse de la mejor forma y sin la necesidad de alterar el programa y calendario que ya están definidos en la dependencia que encabeza el licenciado Juan José Ramos Charre.

De entrada, el presidente del Consejo General tiene información suficiente para decir que no se advierten dificultades que puedan empañar el proceso de esta entidad, basándose en las valoraciones sobre el seguimiento de las acciones que llevan a cabo las comisiones y los funcionarios del Instituto en todas las regiones de Tamaulipas.

Existen, dijo el titular del organismo electoral, las condiciones adecuadas para el inicio y desarrollo del proceso electoral que culminará con las votaciones del primer domingo de junio de 2027. Además, desde el punto de vista organizacional, ya se lleva a cabo la manifestación de las dirigencias de los partidos políticos para participar en la elección local, la vigilancia respecto a actos anticipados de campaña y la instalación de los consejos municipales y distritales.

Respecto a la seguridad, Ramos Charre hizo ver que se dará seguimiento permanente y que cualquier factor que genere preocupación será analizado con las instancias estatales y federales de seguridad, mismas que podrán intervenir en función de sus protocolos, de ser necesario.

Este lunes siguieron las manifestaciones de intención para participar en las elecciones locales, de tal forma que acudieron los representantes de partidos políticos como el PAZ, el Verde Ecologista y el PAN.

En el primer caso llegó el experredista y empresario don Ricardo Quintanilla Leal, quien tuvo sentados sus reales en Jaumave y la región del Altiplano, aunque siempre ha vivido en Ciudad Victoria; pero ahora anda con la bandera del PAZ.

Después acudieron al IETAM los dirigentes del Partido Verde Ecologista, Manuel Muñoz Cano, y del PAN, Gloria Garza Jiménez, presidenta, y César Verástegui Ostos, secretario general. Todos dijeron que están listos para presentar candidatos y buscar el triunfo en las urnas en junio próximo, además de cumplir la legislación estatal y las disposiciones que determine el IETAM como organizador de las elecciones.

Allí, en el IETAM, estaba el nuevo representante panista, Tomás Vanoye Carmona, quien habló de la importancia de los acuerdos al interior del PAN para que se zanjen las diferencias que hay entre el grupo de Reynosa y el de la zona cañera, en el entendido de que continuar con las inconformidades de Omeheira López de García hacia el grupo de Gloria Garza Jiménez, que le ganó la contienda hace poco, equivale a no llegar a ninguna parte.

Respecto a posturas, los del PRI que dirige Bruno Díaz Lara, y en palabras de su representante en el IETAM, Teodoro Molina Reyes, consideran que los dos nuevos partidos llegan al proceso sin una identificación ideológica; por tanto, no tienen plataformas definidas. Por ello, se dice que son, hasta el momento, partidos de coyuntura, con estructura en formación y que podrían presentar candidatos bajo la premisa de ofrecer una alternativa a los aspirantes que no sean tomados en cuenta por los partidos tradicionales.

Los otros

El gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo este lunes en los informes de los alcaldes de Valle Hermoso, el panista Alberto Enrique Alanís Villarreal, del cual no hay mucho que decir, ni en el discurso ni en el documento, porque se ha dedicado a administrar como burócrata de antaño y nadie habla de progreso en el municipio.

También el titular del Poder Ejecutivo estuvo en Matamoros, la ciudad gobernada por José Alberto Granados Fávila.

Este martes estará junto con los colaboradores de su gabinete en el informe de la alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, quien fue su colaboradora porque despachó en la Secretaría de Bienestar Social durante la primera parte de la administración gubernamental.

El otro municipio en la agenda es Méndez, todavía en manos de los panistas con el alcalde Juan Mendoza Fuerte y, aunque se supone que tiene el respaldo de la gente y que tanto la cabecera municipal como los ejidos más grandes dan la impresión de estar en buenas condiciones, la verdad es que le falta gestión, mucha gestión, para que el bienestar llegue con humanismo a todas las comunidades de ese lugar.

El compromiso del doctor Villarreal Anaya de estar en los 43 municipios de la entidad durante este mes propició que las fechas de los informes de alcaldes se ampliaran más allá del 13 de septiembre, fecha establecida como límite para la realización de esos eventos en el Código Municipal de la entidad.

Desde luego, la determinación del mandatario es buena en todos los sentidos, porque se genera una compaginación adecuada entre las acciones que llevan a cabo los tres niveles de gobierno en el territorio tamaulipeco y, al mismo tiempo, el mandatario dialoga en forma directa con representantes de todas las organizaciones sociales que acuden a los eventos y hasta se da tiempo para visitar personas e instituciones.